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Leonel Ximenes

Igreja evangélica de Vitória compara a esquerda ao sarampo

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 16:59

Públicado em 

30 ago 2019 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pastor João Brito Nogueira é o autor do texto contra a esquerda. Crédito: Ales
O mais recente boletim oficial da Igreja Batista Evangélica de Vitória (IEBV) faz um virulento ataque à esquerda no Brasil. Com a manchete “O vírus esquerdopata e o vírus do sarampo”, o longo texto, assinado pelo pastor João Brito Nogueira, afirma que o Brasil, principalmente nos últimos 16 anos, sofreu devido à influência maléfica de um “governo esquerdopata (fanático, maquiavélico e violento)”.
A decadência
Este governo, segundo escreve o pastor, “foi conduzindo impiedosamente o povo brasileiro a uma decadência moral, espiritual, ética, familiar, econômica, social e política, como nunca aconteceu anteriormente em toda a história da nossa querida pátria”.
O vírus
No final da mensagem do boletim da igreja, em letras maiúsculas, o pastor Brito compara a esquerda a uma doença: “Assim como o vírus do sarampo voltou a atacar a população brasileira, e precisamos vacinar o nosso povo, assim também o vírus esquerdopata volta a atacar o Brasil. Precisamos e devemos combater o vírus esquerdopata e o vírus do sarampo”, exorta.
Desconexões
O vereador Davi Esmael, do PSB de Casagrande, manifestou ontem seu apoio à candidatura do também vereador Cléber Felix, do PP, a prefeito de Vitória. Cléber, por sua vez, é opositor do prefeito Luciano Rezende (PPS), aliado de Casagrande
Um belo papel
A Prefeitura de Boa Esperança está fazendo um papel bonito; na realidade, papel nenhum. É que a administração, desde janeiro, modernizou e digitalizou toda a sua rotina burocrática.
Preço de palácio
Por falar em Boa Esperança, o prefeito Lauro Vieira informou que o projeto arquitetônico da nova delegacia da cidade está orçado em mais de
R$ 2 milhões. A obra é uma parceria do município com o Estado.
Novela sem fim
A Câmara de Vitória vai promover na quarta-feira, às 13h30, um debate com especialistas sobre terrenos de marinha. O objetivo é discutir ações para barrar essa aberração.
Nero de Brasília
Um assessor da Câmara, distraído, confundiu-se e chamou o deputado Amaro Neto de Amaro Nero. Foi corrigido por um colega: “Nero é o presidente”.
Todos em folga
A Força Nacional vai folgar nesta segunda e terça, em Cariacica. A gente espera que ladrões, assassinos, traficantes e demais marginais também parem nesses dois dias de descanso.
A César o que é de César
De malas prontas para assumir um cargo na Assembleia Legislativa, na cota do deputado Vandinho Leite (PSDB), o ex-vice-governador Cesar Colnago deixou seu colega de partido a ver tucanos voando e assumiu um cargo de gerência na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A César o que é de César 2
A coluna apurou que a troca de lado causou mal-estar no grupo anti-Casagrande (Vandinho faz oposição ao governo na Assembleia) e deixou o mercado político em polvorosa, ontem.
Fé na Amazônia
Em homilia durante missa celebrada ontem no Santuário Nacional de Aparecida (SP), o bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal’Bó, disse que a Amazônia é uma pátria nossa porque é criação de Deus. “E se é criação de Deus é o colo da Mãe que está tendo seu útero ferido”, comparou.
No Chile
O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, está em Santiago, no Chile, onde vai participar de seminários sobre gestão de pessoas do setor público. A viagem não tem custo para o Estado.
Pacífico, mas sem paz
Assume a Sesp interinamente, até o dia 8 de setembro, o subsecretário Guilherme Pacífico. Que – a gente espera – não dê paz aos criminosos nesse período.
Salgadinho na feijoada
No dia 7 de setembro a Boa Vista vai promover uma feijoada com o cantor Salgadinho.
Tanque seco
Viaturas da Polícia Civil no interior do Estado estão recebendo apenas R$ 100 de cota de combustível para rodar. Não está dando pra nada. O problema: há dívidas pendentes com postos e muitos veículos têm que se deslocar até Vitória para conduzir presos.
O clássico de volta
A edição revista e ampliada do livro “A Invenção do Coronel” (Edufes), de João Gualberto Vasconcelos, será lançada no dia 16 de setembro, às 18h30, no Teatro da Ufes.
Alô, Eduardo Bolsonaro!
O presidente Trump gostou das suas habilidades de fritador de hambúrguer?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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