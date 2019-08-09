Helder Salomão admite que pode disputar governo ou Senado em 2022

Para Helder, o partido, sob Coser, parou de trabalhar na formação de novos quadros e ficou centralizado na Grande Vitória. “Os processos de formação de quadros e novas lideranças são esporádicos. O interior também não tem recebido a atenção devida. Isso ficou a desejar nos últimos anos. A grande diferença é que, se eu for eleito, vamos apostar muito no diálogo com nossos filiados e na formação política.”