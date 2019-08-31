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Beatriz Seixas

Governo federal vai lançar pacote com medidas microeconômicas

Anúncio foi feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 16:53

Públicado em 

31 ago 2019 às 16:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Hamilton Mourão durante discurso em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governo federal prepara um pacote com medidas microeconômicas para lançar nos próximos dias. A informação foi dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, na última quinta-feira (29), quando ele visitou o Espírito Santo. 
Durante palestra para um grupo de empresários e autoridades, em Vitória, o general falou sobre várias vertentes que vêm sendo trabalhadas pela equipe de Bolsonaro para melhorar a economia
> As colunas de sustentação de Hamilton Mourão para o país voltar a crescer
Apesar de não ter entrado em detalhes, a coluna apurou que podem fazer parte do anúncio ações para melhorar o mercado de crédito, como auxiliar empresas em processo de recuperação judicial ou em falência.
 
> Governo não fará concursos para equilibrar contas, diz Mourão no ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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