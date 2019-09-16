Saudosistas do passado ditatorial ressurgem e põem o futuro em xeque

Diferentemente do que se pensava, a história não é um tempo de constante crescimento Crédito: Divulgação

Vivemos num tempo especial da história da humanidade, tempo de mudanças, de retrocessos, de involuções, quando as relações sociais e humanas se transformam rapidamente e tudo que parecia sólido se desmancha no ar. Diferentemente do que se pensava até o princípio do século XX, a história não é um tempo contínuo, evolutivo, de constante crescimento.

Para Foucault (1924-1984), filósofo francês que se consagrou por suas reflexões sobre o poder e o conhecimento, e se torna atual por suas lutas contra o racismo, o sistema prisional e as discriminações de gênero, até o século XIX, se concebia uma grande história plana, uniforme, que teria arrastado, num mesmo fluir, numa mesma queda ou ascensão, todos os homens, animais e coisas.

A partir do século XX, essa unidade é vista fraturada, pela descoberta de uma historicidade própria à natureza; pôde-se mostrar que atividades tão singularmente humanas, como o trabalho ou a linguagem, detinham uma historicidade que não podia encontrar seu lugar na grande narrativa comum às coisas e aos homens.

Há uma atenção maior à história humana, abandonando a ideia de uma ordem ou de um plano contínuo do tempo. O ser humano não tem mais história: porque fala, trabalha e vive, acha-se imbricado em histórias. Para ele, com o século XIX, cessou a pura crônica de acontecimentos, a simples memória de um passado povoado somente de indivíduos e de acidentes, e buscaram-se as leis gerais do devir.

O que vem à luz é uma forma nua da historicidade humana - o fato de que o homem enquanto tal está exposto ao conhecimento. Portanto, o homem histórico é o homem que vive, trabalha e fala, e todo conteúdo da História, qualquer que seja, concerne à psicologia, à sociologia ou às ciências da linguagem.

Foucault não viveu para ver o século XXI e seu retrocesso conservador, antidemocrático, em que as lutas libertárias da segunda metade do século XX encontram-se em risco com a ascensão de Trump nos EUA e de seus estereótipos pelo mundo, incluindo o Brasil. Quando morreu, lutávamos, aqui, para restaurar a democracia, com o movimento das “Diretas Já”!