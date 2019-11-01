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Flamengo sofre leve acidente de percurso no Brasileirão

O fato de deixar um ou outro jogador no banco vai cobrar um preço. O custo dessa vez foi o empate, uma vez que o Goiás deitou e rolou nas costas de Rodinei, o que não aconteceria se Rafinha estivesse em campo. Ainda assim, um valor que o Fla pode pagar sem ter muito prejuízo.

Públicado em 

01 nov 2019 às 05:49
Redação de A Gazeta

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Bruno Henrique disputa bola na partida contra o Goiás Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo empatou em 2 a 2 com o Goiás no Serra Dourada, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (31), mas não há motivos para o torcedor se preocupar. O Rubro-Negro ainda possui oito pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras e deve caminhar tranquilamente em direção o título do Brasileirão. Há também de se valorizar os méritos do Goiás que soube aproveitar o ponto fraco do Fla para chegar ao empate. 
Com a gordura que o Flamengo tem para queimar no Brasileiro e com a final da Libertadores batendo a porta, não há muito o que pensar: o elenco tem que ser preparado para a decisão do título mais importante. Poupar se faz necessário para que o time titular esteja em suas melhores condições no dia da partida contra o River Plate. Também é preciso entender que o fato de deixar um ou outro jogador no banco também vai cobrar um preço. O custo dessa vez foi o empate, uma vez que o Goiás deitou e rolou nas costas de Rodinei, o que certamente não aconteceria se Rafinha estivesse em campo. Ainda assim, um valor que o Fla pode pagar sem ter muito prejuízo.

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Entrar com Piris da Motta no lugar de Gerson cobra um valor? Claro que cobra. A qualidade técnica vai lá embaixo. Além disso, Diego Alves lesionado deu lugar a César, que não conseguiu manter o padrão do goleiro titular. É claro que Jorge Jesus sabe disso, mas também tem ciência que precisa minimizar o desgaste do elenco para ter o melhor Flamengo possível no dia da decisão da Liberta. 
No próximo domingo (03), o Flamengo enfrenta o Corinthians às 16h no Maracanã. Sobre esse jogo, apenas uma certeza: não vai ter gol do Gabigol. O atacante está suspenso após tomar mais um cartão amarelo diante do Goiás. Rival na corrida pelo título, o Palmeiras vai enfrentar o Ceará no sábado (02) às 19h no Allianz Parque. 

Redação de A Gazeta

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