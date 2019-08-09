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Vitor Vogas

Em post, Amaro indica nova candidatura em Vitória

Deputado federal bateu na trave em 2016, quando perdeu por pouco para Luciano Rezende. Ele nega, porém, que a mensagem sinalize decisão

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 18:10

Públicado em 

09 ago 2019 às 18:10
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O deputado federal Amaro Neto (PRB), campeão de votos na eleição para a Câmara em 2018, fez um post cheio de ambiguidade nesta quinta-feira (08) em suas redes sociais, sinalizando uma possível nova candidatura a prefeito de Vitória em 2020.
O deputado publicou uma foto da campanha dele a prefeito de Vitória em 2016, em cima do palanque, em momento de euforia, ao lado do seu candidato a vice-prefeito naquela eleição, Roberto Carneiro (então no PDT). A foto traz a legenda "Tamo junto, Vitória!!!", além de uma mensagem que anuncia "uma nova história":
"As disputas nem sempre trazem vitórias, mas certamente trazem aprendizado, fortalecem as parcerias e nos fazem evoluir. Vem aí uma nova história!"
Amaro também mandou um "tamo junto" para Carneiro, até hoje um dos seus maiores parceiros políticos. Após ter sido secretário de Esportes e da Casa Civil no governo Paulo Hartung, Carneiro hoje é dirigente estadual do PRB e diretor-geral da Assembleia Legislativa, presidida por outro dos principais aliados de Amaro: o deputado estadual Erick Musso (PRB).
Respondendo sobre a postagem, Amaro desmentiu especulações sobre candidatura. 
"É um TBT. 'Vem uma nova história' em 2020 ou 2022. Não tem nenhum recado para nada não. É simplesmente um TBT. Achamos a foto bonita. Minha equipe viu a foto e eu falei: 'Na quinta a gente posta'. Não tem definição sobre candidatura. Estou trabalhando como deputado federal. Não estou pensando em eleição municipal e sim no trabalho em Brasília. Seria um pouco desrespeitoso agora, com tudo o que está acontecendo no Brasil, ficar pensando em eleição."
> Leia também: Amarinho paz e amor: a mudança de postura do deputado
ESPECULAÇÕES
Nos bastidores, as apostas do mercado político capixaba estão divididas. Fortalecido pela estrondosa votação para a Câmara – quase 200 mil votos, a maior da história para um candidato ao cargo no Estado – e mais maduro politicamente, Amaro teria mesmo preferência pessoal por tentar de novo chegar à Prefeitura de Vitória.
Há quem pense, porém, que ele deve se candidatar a prefeito da Serra, onde poderia ter uma eleição muito mais fácil e até nadar de braçada. 
Além do desejo pessoal de Amaro, a decisão passará pelas alianças políticas estabelecidas pelo deputado e pelo PRB. O grupo político ao qual pertencem ele, Carneiro e Erick também abriga hoje outros pré-candidatos a prefeito tanto da Serra como de Vitória. Por exemplo, os deputados Vandinho Leite (PSDB), na Serra, e Lorenzo Pazolini (sem partido), na Capital.
Com a colaboração de Letícia Gonçalves.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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