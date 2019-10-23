Nobel de Economia deveria ser inspiração para governo Bolsonaro

Nobel de Economia 2019 Crédito: REPRODUÇÃO/TWITTER

Como a crise viajou para a Ásia, a reforma da Previdência foi, finalmente, aprovada no Congresso . Promoverá uma redução de gasto da ordem de R$ 800 bilhões nos próximos dez anos (2020-29), insuficiente, por sua parametrização, para anular a dinâmica demográfica já dada para o período, como demonstrou cálculo do Tribunal de Contas da União. A PEC paralela , ainda no Senado, piora o quadro da União, mas promete incluir Estados e municípios, o que é uma necessidade. Os seus sinais vitais, entretanto, são muito preocupantes: há descrença dos entes subnacionais na sua aprovação. Tanto é assim que o Rio Grande do Sul e Goiás já decidiram enfrentar diretamente o problema nas suas Assembleias Legislativas, mesmo conhecendo a dificuldade de convencê-las.

A situação fiscal de alguns Estados e municípios é tão desesperadora que praticam, à luz do dia, uma sistemática apropriação indébita: não entregam aos bancos credores as prestações de pagamento dos empréstimos consignados dos seus funcionários, dos quais são fiéis depositários e que, por isso, engrossam a massa dos inadimplentes. É o caso dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins e Amapá, além das prefeituras de Aquidauana (MS) e Macapá (AP).

Veja Também Guia da Previdência: idade mínima de aposentadoria é de 62 e 65 anos

Esses problemas mostram a distância intransponível entre a mítica coordenação proclamada como “nova” política e o verdadeiro exercício da “velha” política republicana, que foi posta sob suspeita de “corrupção”. As recentes estripulias que envolvem o PSL parecem sugerir que o "tsunami Bolsonaro" recolheu para a praia o material preconceituoso que comprometia a pureza do mar. Hoje está no governo e dedica-se à agenda de "costumes" e à recusa – convicta – de todo conhecimento empírico geralmente aceito.

Não creio que haja exagero em quem vê, no “achismo” de alguns ministros, o registro daqueles preconceitos, o que contrasta fortemente com o comportamento de outros mais esclarecidos, que começam a apresentar resultados concretos, a despeito da desorientação política geral do governo.

Veja Também Nobel de Economia 2019 vai para iniciativa em aliviar a pobreza no mundo