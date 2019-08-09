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Leonel Ximenes

Delegado envolvido com quadrilha tem aposentadoria cassada

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 14:42

Públicado em 

09 ago 2019 às 14:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
A Justiça também condenou o ex-delegado à perda do direito político e ao pagamento de multa Crédito: Pixabay
O delegado Walter Emilino Barcelos, condenado pela Justiça por improbidade administrativa ao facilitar a atuação de uma quadrilha de roubo de cargas quando estava no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, teve a aposentadoria cassada pelo Estado.
Sem benefício
Barcelos se aposentou no início do ano passado, época em que respondia pela Delegacia de Linhares, e recebia um valor bruto de R$ 18,7 mil de aposentadoria. Com descontos, R$ 13, 4 mil mensais. Ele perde o benefício.
 Recursos
Embora a sentença condenatória seja de 2012, ao longo desse período o ex-delegado apresentou vários recursos à Justiça e a decisão definitiva (trânsito em julgado) saiu em março deste ano. Hoje, foi publicado no Diário Oficial a cassação da aposentadoria.
Homenagem na Assembleia
Apesar das acusações contra Barcelos se arrastarem desde 2004, quando foi realizada a Operação Cavalo de Aço pela Polícia Federal, no ano passado o ex-delegado foi homenageado na Assembleia Legislativa e ganhou a Medalha José Gilberto Barros de Faria, destinada a policiais que se destacam no exercício das funções do Estado.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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