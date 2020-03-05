Via-Sacra todas as sextas-feiras na Capela do Convento

Crédito: Fernando Madeira

Na tradição franciscana e de toda a Igreja, é bastante comum rezar a Via-Crucis (Via-Cruz), no Brasil e em outros países, chamada de Via-Sacra.O Convento da Penha vai realizar todas as sextas-feiras da Quaresma, a Oração da Via-Sacra, às 14h30 na Capela. Meditando todos os mistérios da Paixão e Morte de Jesus antes da Celebração Eucarística. A missa será realizada às 15 horas após a via-sacra.

Primeira Igreja Batista de Vitória oferece cursos gratuitos para a comunidade

O projeto “Oficina dos Sonhos”, da Primeira Igreja Batista de Vitória está com inscrições abertas para cursos gratuitos para a comunidade. As vagas são para cursos de artesanato, biscuit, sousplat em barbante, inglês para ensino fundamental, inglês para ensino médio, espanhol básico e avançado, teatro, desenho livre, xadrez e alfabetização para adultos. As oficinas vão acontecer na sede da igreja localizada no Centro da Capital. As inscrições devem ser feitas pessoalmente de segunda à sexta-feira de 8 horas às 19 horas. Menores de idade só podem se inscrever acompanhados dos pais ou responsáveis. Mais informações pelo telefone 3434-6600.

Missa marca início das atividades da Infância e Adolescência Missionária (IAM)