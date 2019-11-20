Peregrinação de estandarte nos 30 anos da Diocese de Colatina

O Ano Jubilar Missionário terá início nesta quinta-feira (21), durante a Festa de Nossa Senhora da Saúde, e vai marcar as comemorações pelos 30 anos da Diocese de Colatina. Um estandarte com a imagem bordada de Nossa Senhora da Saúde irá percorrer todas as 710 comunidades, tornando-se assim o símbolo dessa celebração.
O estandarte, que possui um metro e meio de altura e foi confeccionado em Santa Catarina, inicia sua peregrinação logo após a missa festiva em honra da padroeira diocesana, nesta quinta-feira (21), às 9 horas, em Ibiraçu.
Até o dia 28 de dezembro, o símbolo irá percorrer as paróquias de Ibiraçu, João Neiva e Aracruz, partindo, na sequência, para Linhares. A peregrinação acaba no dia 19 de julho de 2020, durante a grande missa solene que marcará o Jubileu de Pérola da Diocese de Colatina.
Para quem está acompanhando a festa de Nossa Senhora da Saúde, a festa segue até o dia 21, com uma vasta programação. Confira abaixo:
20/11 Quarta-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Esportes, Lazer e Turismo
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Edgar Rigoni, pároco da Paróquia São Marcos de Ibiraçu
21/11 Quinta-Feira Dia Festivo de Nossa Senhora da Saúde Maria, a Primeira Missionária de Jesus!
5h Alvorada festiva saindo do Santuário Diocesano passando pelas principais ruas do município de Ibiraçu
9h Missa Solene presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, concelebrada por dom Décio Sossai Zandonade, demais bispos da Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo, e numerosos sacerdotes e diáconos
Após a celebração, apresentação da Banda de Música do 38º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo
15h Santa Missa aos Enfermos e Idosos
18h Procissão Luminosa saindo em frente a Igrejinha de Nossa Senhora da Saúde
19h Santa Missa de encerramento da Novena e Festa, celebrada por dom Décio Sossai Zandonade. Após a celebração, coroação à Nossa Senhora realizada pela Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de João Neiva