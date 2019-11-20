Peregrinação de estandarte nos 30 anos da Diocese de Colatina

Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Diocese de Colatina Crédito: Diocese de Colatina/Divulgação

O Ano Jubilar Missionário terá início nesta quinta-feira (21), durante a Festa de Nossa Senhora da Saúde, e vai marcar as comemorações pelos 30 anos da Diocese de Colatina. Um estandarte com a imagem bordada de Nossa Senhora da Saúde irá percorrer todas as 710 comunidades, tornando-se assim o símbolo dessa celebração.

O estandarte, que possui um metro e meio de altura e foi confeccionado em Santa Catarina, inicia sua peregrinação logo após a missa festiva em honra da padroeira diocesana, nesta quinta-feira (21), às 9 horas, em Ibiraçu.

Até o dia 28 de dezembro, o símbolo irá percorrer as paróquias de Ibiraçu, João Neiva e Aracruz, partindo, na sequência, para Linhares. A peregrinação acaba no dia 19 de julho de 2020, durante a grande missa solene que marcará o Jubileu de Pérola da Diocese de Colatina.

Para quem está acompanhando a festa de Nossa Senhora da Saúde, a festa segue até o dia 21, com uma vasta programação. Confira abaixo:

20/11  Quarta-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Esportes, Lazer e Turismo

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Edgar Rigoni, pároco da Paróquia São Marcos de Ibiraçu

21/11  Quinta-Feira  Dia Festivo de Nossa Senhora da Saúde  Maria, a Primeira Missionária de Jesus!

5h  Alvorada festiva saindo do Santuário Diocesano passando pelas principais ruas do município de Ibiraçu

9h  Missa Solene presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, concelebrada por dom Décio Sossai Zandonade, demais bispos da Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo, e numerosos sacerdotes e diáconos

Após a celebração, apresentação da Banda de Música do 38º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo

15h  Santa Missa aos Enfermos e Idosos

18h  Procissão Luminosa saindo em frente a Igrejinha de Nossa Senhora da Saúde