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Coluna da Fé

Ministério Sintonia lança novo clipe

Oração de Servo será o quarto clipe lançado pelo grupo capixaba de música cristã

Públicado em 

17 nov 2019 às 12:34
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Ministério Sintonia, grupo de música cristã Crédito: Divulgação
O Ministério Sintonia lançou  seu novo clipe Oração do Servo. O material foi disponibilizado no canal do Youtube do grupo. Gravado por uma produtora de São Paulo, o clipe se passa em locais rústicos capixabas como o seringal e as ruínas da igreja Nossa Senhora de Belém, localizada em Viana. 
A música, que fala do clamor do servo em busca do Espírito Santo, é uma composição de Daniel Salles e Ed Oliver. Esse último já produziu artistas como Aline Barros, Kemuel e Ton Carfi. 
Uma das diretoras do grupo, Kelly Almeida, explica que a música destaca que a oração do servo reconhece o poder de Deus e que nada pode limitá-lo, nem mesmo a morte. O clipe enfatiza o poder da oração do servo e a restauração do Espírito Santo que traz esperança e nos dá nova vida, conta. 

O grupo

O Ministério Sintonia é um grupo musical de música cristã contemporânea, formado por vocal e banda de forte expressão no cenário da música cristã capixaba. Com nove anos de existência, o grupo tem um total de 18 integrantes e um CD gravado em 2016.
O CD, com bases gravadas nos EUA, possui 13 faixas, com composições de grandes nomes do cenário gospel nacional como Sérgio Saas, Jader Santos, Bruno Menezes e Fernando Rochael.
Seus trabalhos mais atuais foram o lançamento do single Transbordarei, que possui mais de 72 mil visualizações no YouTube, e dois clipes musicais. 

Teatro

A companhia de teatro Corbã apresenta a pela Submundo, neste domingo (17), na  Igreja Assembleia de Deus Tenda da Congregação em Manoel Plaza, na  Serra. A encenação será às 18h30.

Palestra espírita

O Centro Espírita Henrique José de Mello convida para palestra espírita que acontece toda segunda-feira, às 20h. O tema desta segunda (18) é "O desafio da co-dependência", palestrante Eimar José Costa. O endereço de lá é Rua Sete de Setembro, 67,  Centro de Vitória.

Redação de A Gazeta

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