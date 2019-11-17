Ministério Sintonia lança novo clipe

Ministério Sintonia, grupo de música cristã Crédito: Divulgação

O Ministério Sintonia lançou seu novo clipe Oração do Servo. O material foi disponibilizado no canal do Youtube do grupo. Gravado por uma produtora de São Paulo, o clipe se passa em locais rústicos capixabas como o seringal e as ruínas da igreja Nossa Senhora de Belém, localizada em Viana.

A música, que fala do clamor do servo em busca do Espírito Santo, é uma composição de Daniel Salles e Ed Oliver. Esse último já produziu artistas como Aline Barros, Kemuel e Ton Carfi.

Uma das diretoras do grupo, Kelly Almeida, explica que a música destaca que a oração do servo reconhece o poder de Deus e que nada pode limitá-lo, nem mesmo a morte. O clipe enfatiza o poder da oração do servo e a restauração do Espírito Santo que traz esperança e nos dá nova vida, conta.

O grupo

O Ministério Sintonia é um grupo musical de música cristã contemporânea, formado por vocal e banda de forte expressão no cenário da música cristã capixaba. Com nove anos de existência, o grupo tem um total de 18 integrantes e um CD gravado em 2016.

O CD, com bases gravadas nos EUA, possui 13 faixas, com composições de grandes nomes do cenário gospel nacional como Sérgio Saas, Jader Santos, Bruno Menezes e Fernando Rochael.

Seus trabalhos mais atuais foram o lançamento do single Transbordarei, que possui mais de 72 mil visualizações no YouTube, e dois clipes musicais.

Teatro

A companhia de teatro Corbã apresenta a pela Submundo, neste domingo (17), na Igreja Assembleia de Deus Tenda da Congregação em Manoel Plaza, na Serra. A encenação será às 18h30.

Palestra espírita