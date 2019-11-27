Marine Friesen é  revelação da música gospel

Marine Friesen, cantora de música gospel Crédito: MK Music/Divulgação

A cantora Marine Friesen é um dos grandes nomes da nova geração do gospel. Após sucesso dos recentes singles Tu És Fiel e Como as Águas, apresenta sua nova canção: Óleo de Alegria (MK Music), que promete fazer o mesmo sucesso.

A produção musical é da própria Marine com o seu marido, Daniel Friesen, e traz uma linda mensagem de renovação com sonoridade contagiante.

Esta canção é bem diferente dos singles que lançamos este ano... Ela é pra cima e trazemos uma mensagem de restauração, transformação e alegria. Às vezes na correria do dia a dia deixamos os problemas nos abater, ficamos apáticos e não celebramos a vida, a fé... Até a sonoridade está bem diferente, vibrante. Usamos até tambores, compartilha a cantora e compositora revelando sua inspiração para a música, que ganhou videoclipe gravado ao vivo com participação de público.

Cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista Marine Friesen, que já ultrapassou 14 milhões de acessos no Spotify, apresenta um trabalho consistente com sonoridade bem contemporânea e interpretação inconfundível. Um dos seus maiores hits, Alfa e Ômega, já ultrapassou 60 milhões de visualizações na postagem oficial no YouTube.

Marine Friesen é "nascida e criada na igreja". Filha de pastor, começou a estudar música aos 7 anos, cantando, tocando violão, teclado, bateria e flauta! Cresceu, se formou na Escola de Música Villa Lobos (RJ), e foi estudar (em 2005) no Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono (CTMDT), em Belo Horizonte.

Logo em seguida, foi convidada pela Ana Paula Valadão para fazer parte do DT. E há apenas cinco anos segue carreira solo. Quando somos cheios da Glória de Deus, não apenas somos transformados, mas nos tornamos agentes de transformação. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para mudar a história da nossa nação. Cristo em vós, a esperança da glória, deseja.

Domingo tem Kairós Cura entre as gerações na Canção Nova

Neste domingo (01), acontece o Kairós Cura entre as gerações, no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), com o tema: "Liberta, Senhor, nossas famílias das forças do mal".