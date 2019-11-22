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Coluna da Fé

Livro traz reflexões diárias para um ano mais consciente

Tenha um ótimo dia! é um livro embasado nas Escrituras Sagradas, escrito pela autora Dijanira Silva

Públicado em 

21 nov 2019 às 22:24
Redação de A Gazeta

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Dijanira Silva é missionária da comunidade Canção Nova Crédito: Canção Nova/Divulgação
A missionária da Canção Nova, apresentadora e escritora, Dijanira Silva está lançando seu novo livro: Tenha um ótimo dia! - Palavras de encorajamento e fé, pela Editora Canção Nova. Embasada nas Escrituras Sagradas, a autora propõe para cada dia do ano uma reflexão sobre temas recorrentes, como a angústia, as perdas, as dificuldades nos relacionamentos, a necessidade do perdão, entre outros. Ao final de cada reflexão, o leitor encontra uma  breve oração para fazer. 
Na obra, há relatos pessoais da autora, depoimentos de grandes personalidades que impactaram sua vida, ensinamentos de santos da Igreja e suas observações sobre os comportamentos e tendências que geram mais ansiedade e dificuldade de perceber o que Deus quer nos mostrar no dia presente. A pressa constante, motivada pelo desejo de saber tudo e estar em todos os lugares, tem nos empurrado sutilmente para o abismo da "felicidade instantânea", isso pode resultar na falta de sentido, e não é isso que Deus planejou para nós, exemplifica.
Em 2020, no primeiro dia de cada mês, o Portal Canção Nova disponibilizará no canal formacao.cancaonova.com um vídeo da autora aprofundando temas do livro, com citação bíblica e oração.   

Sobre a autora

Dijanira Silva é missionária da comunidade Canção Nova, autora do livro Por onde andam seus sonhos? .

Exposição sacra

A Casa da Memória, na Prainha de Vila Velha recebe a exposição sacra "Laudate Dominum", da Artista Madalena Shettini. Sobre a curadoria de Arukua Duarte, a exposição traz uma série de obras temáticas com cunho cristão e natalino. Laudate Dominum significa louvado seja Deus, uma expressão sacra, por ocasião do Natal.  A exposição fica aberta até o dia 6 de janeiro, de segunda a domingo, sendo que, às segundas, o horário é das 12 às 17h;  e, de terça a domingo, é  das 9h às 17 horas.

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