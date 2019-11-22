Livro traz reflexões diárias para um ano mais consciente

Dijanira Silva é missionária da comunidade Canção Nova Crédito: Canção Nova/Divulgação

A missionária da Canção Nova, apresentadora e escritora, Dijanira Silva está lançando seu novo livro: Tenha um ótimo dia! - Palavras de encorajamento e fé, pela Editora Canção Nova. Embasada nas Escrituras Sagradas, a autora propõe para cada dia do ano uma reflexão sobre temas recorrentes, como a angústia, as perdas, as dificuldades nos relacionamentos, a necessidade do perdão, entre outros. Ao final de cada reflexão, o leitor encontra uma breve oração para fazer.

Na obra, há relatos pessoais da autora, depoimentos de grandes personalidades que impactaram sua vida, ensinamentos de santos da Igreja e suas observações sobre os comportamentos e tendências que geram mais ansiedade e dificuldade de perceber o que Deus quer nos mostrar no dia presente. A pressa constante, motivada pelo desejo de saber tudo e estar em todos os lugares, tem nos empurrado sutilmente para o abismo da "felicidade instantânea", isso pode resultar na falta de sentido, e não é isso que Deus planejou para nós, exemplifica.

Em 2020, no primeiro dia de cada mês, o Portal Canção Nova disponibilizará no canal formacao.cancaonova.com um vídeo da autora aprofundando temas do livro, com citação bíblica e oração.

Sobre a autora

Dijanira Silva é missionária da comunidade Canção Nova, autora do livro Por onde andam seus sonhos? .

Exposição sacra