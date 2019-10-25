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Kleber Lucas lança novo hit

A música 'Face a Face' é a mais recente música de trabalho do cantor evangélico

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:11

Públicado em 

25 out 2019 às 10:11
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Kleber Lucas, cantor gospel Crédito: Divulgação
Com 23 anos de carreira solo e incontáveis hits, Kleber Lucas contribui significativamente com a música gospel brasileira. Não apenas como intérprete diferenciado que é, mas também como compositor de grandes e eternos sucessos gravados e regravados por importantes nomes do segmento. São 12 álbuns inéditos lançados, um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa,  além de milhões de visualizações na internet, nos últimos 12 meses. E após três anos longe dos estúdios, o cantor apresenta seu novo projeto M.O.S.A.I.C.O. que está sendo lançado de forma bem especial.
O primeiro single, No Olho do Furacão, já está disponível nas plataformas digitais e YouTube. Agora, chegou a vez de Face a Face.Escolhemos Face a Face para a segunda música de trabalho do projeto por vários motivos... Sim, o tema é muito forte para mim! A composição é minha com meu filho Raphael Lucas e traz muita verdade, muita sinceridade de coração, de entrega... Ela fala sobre uma conexão sobrenatural que devemos ter com Deus e verdadeiramente deixar tudo de lado. Não nos importarmos com julgamentos, mas nos aliançarmos com Deus de uma forma bem sincera. Na verdade, todo este projeto me emocionou muito e compartilhar agora esta nova música também tem um significado muito especial pra mim. Espero que as pessoas se identifiquem e encontrem coragem para recomeçar..., deseja Kleber Lucas.
Não é à toa que Kleber se tornou um dos mais populares do segmento. Conduz sua carreira com muita liberdade e verdade. Suas canções ultrapassaram fronteiras, inclusive, da religião. Aos Pés da Cruz, Vou Deixar na Cruz, Te Agradeço, Deus Cuida de Mim, que inclusive foi regravada pelo cantor popular Thiaguinho e pelo padre Fábio de Melo, são alguns dos seus hits.
Além de inspirar uma geração de compositores, músicos e intérpretes, segue inovando e arrebatando multidões em suas apresentações no Brasil e exterior. Ao longo de sua carreira, conquistou ainda 10 Discos de Ouro, 3 Discos de Platina e 2 DVDs de Ouro. O novo projeto tem produção musical assinada pelo próprio Kleber Lucas em parceria com Rafael Vernet, com quem trabalha desde o álbum Comunhão (2007).

Conferência em São Mateus

A Igreja Batista do Calvário em Santo Antônio, São Mateus, realiza neste domingo (27) e neste domingo (28) a Conferência de Louvor com o tema Deep  Ocean -  Mergulho Profundo.  O pastor Nilis Castberg informa que o objetivo desta conferencia é conduzir os participantes a mergulhar no mais profundo da adoração a Deus como um  propósito para o qual fomos criados.
A programação contará com a presença dos  pastores Robsom Aurelio, Marcio Pereira e Nilis Castberg e do ministério de louvor local e da Igreja Batista Esperança.A programação de domingo acontece às  9h e as 19h30h, Na segunda, começa às 19h30. Tudo com entrada franca.  O endereço de lá é Avenida Dom José Dalvit,752 Bairro Ayrton Senna, São Mateus.

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