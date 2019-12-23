Jesus Vida Verão em Cariacica

Coral Kemuel Crédito: Divulgação

A terceira edição do Jesus Vida Verão de Cariacica acontecerá no próximo dia 28, em Jardim América  ao lado do campo da Desportiva. A festa está programada para acontecer a partir das 19h30 e promete reunir cerca de 10 mil pessoas. As atrações do evento são o Coral Kemuel e o Pastor Lucas.

Na estrada há 12 anos, o coral já gravou quatro CDs: Sacrifício, Vai Encarar, Qual é a sua escolha e Clássicos Kemuel. O grupo paulista é composto por David Marx, Heric Tolentino, Beresix, Eliane Marx, Priscila Olly e Ludimila Moreira. No meio gospel, o coral é conhecido por esbanjar muito estilo e versatilidade. O coral é um dos mais relevantes grupos vocais do cenário cristão no Brasil.

Já o cantor e compositor Pastor Lucas, apesar de apenas cinco anos de carreira, já escreveu seu nome do cenário nacional e internacional, provando que veio para ficar. Ele é uma das grandes revelações da música gospel, inclusive, sua primeira indicação ao Grammy Latino (2018) e música em trilha sonora de filme, apresenta seu novo single intitulado O Escritor.

O evento, como aconteceu nos anos anteriores, irá marcar o aniversário da cidade de Cariacica que, este ano, completa 129 anos.

Palestra espírita