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Coluna da Fé

Jesus Vida Verão em Cariacica

Muito louvor, música e oração irão marcar a terceira edição do evento

Públicado em 

23 dez 2019 às 10:45
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Coral Kemuel Crédito: Divulgação
A terceira edição do Jesus Vida Verão de Cariacica acontecerá no próximo dia 28, em Jardim América  ao lado do campo da Desportiva. A festa está programada para acontecer a partir das 19h30 e promete reunir cerca de 10 mil pessoas. As atrações do evento são o Coral Kemuel e o Pastor Lucas.
Na estrada há 12 anos, o coral já gravou quatro CDs: Sacrifício, Vai Encarar, Qual é a sua escolha e Clássicos Kemuel. O grupo paulista é composto por David Marx, Heric Tolentino, Beresix, Eliane Marx, Priscila Olly e Ludimila Moreira. No meio gospel, o coral é conhecido por esbanjar muito estilo e versatilidade. O coral é um dos mais relevantes grupos vocais do cenário cristão no Brasil.
 Já o cantor e compositor Pastor Lucas, apesar de apenas cinco anos de carreira, já escreveu seu nome do cenário nacional e internacional, provando que veio para ficar. Ele é uma das grandes revelações da música gospel, inclusive, sua primeira indicação ao Grammy Latino (2018) e música em trilha sonora de filme, apresenta seu novo single intitulado O Escritor. 
O evento, como aconteceu nos anos anteriores, irá marcar o aniversário da cidade de Cariacica que, este ano, completa 129 anos.

Palestra espírita

Neste domingo (29), às 18h30, a Sociedade Espírita Cristã realiza a palestra "Almas Gêmeas na visão espírita", com o expositor Antônio Andrade. O endereço de lá fica na Rua José Antônio da Silva, 38, Vera Cruz, Cariacica.

Redação de A Gazeta

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