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Diocese de Colatina

Encontro do Terço dos Homens em Ibiraçu

A programação acontece no dia 10 de novembro no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 09:13

Públicado em 

15 out 2019 às 09:13

Colunista

Terço dos Homens Crédito: Shutterstock
Aproxima-se o 4º Encontro Diocesano do Terço dos Homens. Mais uma vez, o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, é o local escolhido para acolher todos os tercistas espalhados pelas paróquias da Diocese de Colatina.São esperados mais de 2 mil homens neste momento de fé e oração que acontece no dia 10 de novembro. Com o tema “Maria, a primeira missionária de Jesus”, o encontro terá uma programação diversificada. Destaque para o atendimento de confissões, procissão com a imagem peregrina da padroeira diocesana e missa a ser presidida por dom Geraldo Lyrio Rocha. Na ocasião, haverá ainda uma palestra e a reza do Santo Terço Glorioso.
Aproveitando a ocasião, o Movimento do Terço dos Homens da Diocese de Colatina divulgou seu calendário de ações para o ano de 2020. Confira!

Calendário 2020

  • 8 de fevereiro, às 9h: Reunião Diocesana com os 31 coordenadores paroquiais do Terço dos Homens da Diocese de Colatina, na Cúria Diocesana, em Colatina
  • 14, 15 e 16 de fevereiro: 12ª Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Aparecida (SP)
  • 18 de abril: 62ª Romaria dos Homens na 449ª Festa da Penha
  • 9 de maio: 3º Encontro do Terço dos Homens da Área Pastoral BR-101 Norte, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Rio Bananal
  • 30 de maio: 8º Encontro Estadual do Terço dos Homens, no Convento da Penha, em Vila Velha
  • 18 de julho: 2º Encontro Diocesano do Terço dos Homens da Diocese de Colatina

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