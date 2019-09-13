Missa em homenagem a vítimas do trânsito no Convento da Penha. Crédito: Vinícius Valfré

O Convento da Penha vai realizar no próximo domingo (15), pela primeira vez, uma Missa para Ciclistas no Campinho. O evento terá início às 8h com a concentração no portão principal. Em seguida atletas (profissionais ou amadores), participantes de grupos de pedal e ciclistas em geral subirão até o Campinho do Convento onde será celebrado um grande ato de fé.

Um dos destinos preferidos de muita gente, o Convento da Penha é a “casa” da padroeira do Estado. O local acolhe diariamente, católicos, protestantes, homens, mulheres, crianças, romeiros, devotos, visitantes, turistas, atletas, corredores… “Acolher é motivo de satisfação e gratidão. A acolhida é uma identidade dos franciscanos do Santuário da Penha. Acolhemos também, aqueles que sobem ao Convento apenas para fotografar, contemplar, deslumbrar, se encantar e… Pedalar! Já acolhemos mensalmente atletas amadores e profissionais, pessoas dispostas a praticar atividade física, que utilizam o meio de transporte mais saudável do mundo: a bike”, destaca a organização do evento.

Your browser does not support the audio element. Convento da Penha realiza missa para ciclistas neste domingo

A ideia de realizar uma Missa especialmente pelos ciclistas, surgiu a partir de uma conversa entre os frades do Convento e os amigos organizadores do Pedal Paz e Bem. Frei Pedro de Oliveira, responsável pela organização da celebração, pensou nas situações de perigo que os ciclistas enfrentam no dia a dia, nas ruas e estradas, pela falta de estrutura, ciclovias... "Falta segurança para nossos ciclistas!, por isso, além de reunir as pessoas que "usam a magrela, a Missa terá caráter de rezar pedindo proteção aos ciclistas”, ressalta.

A organização pede que todos os participantes utilizem equipamentos de segurança individual (capacetes, etc), além de não esquecerem o uso de filtro solar, roupas adequadas e água para hidratação.

Notas da semana

Pastoral da Educação

Vem aí o 14º Encontro da Pastoral da Educação da Diocese de Colatina. O evento, que é um dos maiores promovidos pela Pastoral da Educação no Brasil acontecerá no próximo dia 28 de setembro. Mas, atenção: para garantir a participação é preciso se inscrever com antecedência clicando aqui (link para https://diocesedecolatina.org.br/14-encontro-diocesano-da-pastoral-da-educacao/)

O encontro será das 8 às 13 horas, no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu. O tema “Os novos saberes do educador do século 21” será ministrado pela professora e consultora Emilia Cipriano, de São Paulo.

A participação é aberta a todos os interessados, especialmente os profissionais que atuam na educação, catequistas e estudantes.