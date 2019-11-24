Barco-hospital no Amazonas recebe inscrição de voluntários da saúde

Navio-hospital Laguna Negra Crédito: Divulgação

Se você é da área médica e pretende fazer algum trabalho voluntário, pode se preparar porque as inscrições para a Missão Laguna Negra já estão abertas. No próximo ano, o projeto Igreja Irmã da Arquidiocese de Vitória na Prelazia de Lábrea, no Amazonas, vai acontecer dos dias 25 de maio a 31 de julho.

Durante a missão, inúmeras atividades são realizadas pelos voluntários: consultas médicas com exames clínicos, aferimentos de pressão arterial, administração e fornecimento de medicamentos, tratamentos odontológicos (extrações, restaurações, profilaxia, consultas e palestras preventivas sobre higiene bucal, curativos e atendimentos emergenciais com administração de medicamento endovenoso e intramuscular visitas domiciliares com atendimentos de oração e atendimentos domiciliar a idosos.

A região assistida tem mais de 230 mil Km² e uma população de 81 mil habitantes, a maioria católica. A prelazia tem quatro paróquias: Lábrea, Tapauá, Canutama e Pauiní. Conta com dois sacerdotes seculares residentes, oito sacerdotes agostinianos recoletos, seis irmãos maristas e dez religiosas.

A Ordem de Agostinianos Recoletos recebeu a missão de atuar na região desde 1922. Os voluntários deverão providenciar suas despesas de ida e volta até o local, porém, a comissão organizadora do projeto proverá recursos para o desenvolvimento da missão na prelazia.

Os voluntários participarão de formações ministradas pelos missionários da Comunidade Epifania juntamente com a Comissão para Ação Missionária da Arquidiocese de Vitória.

Serviço

Missão Laguna Negra  Barco Hospital

Data: 25 de maio a 31 de julho de 2020