Adoração de verão na Praia da Costa

Momento de adoração Crédito: Divulgação

A paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha, promove a partir de janeiro a primeira edição do evento Jesus na Praça. A intenção é acolher os turistas de todas as partes do país, e aos paroquianos momentos de lazer e espiritualidade.

A programação vai acontecer na Praça Bom Pastor, a partir do dia 28 de janeiro de 2020. No primeiro dia, haverá bênção das famílias. Já no dia 29, a programação contará com recitação do Santo Terço, com música e teatro. No dia 30, janeiro, a Renovação Carismática Católica conduzirá um louvor, com a noite dedicada ao Espírito Santo.

A juventude vai comandar as atividade no dia 31 de janeiro, com um momento de descontração ao som de DJ católico. Para encerrar o evento será realizado um luau no sábado, 1º de fevereiro. e contará com todas as pastorais e movimentos da paróquia, com momentos de grande.Palestra espírita

Palestra espírita

A Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas (SGEE) convida a todos para uma palestra neste domingo (15), às 9 horas. O palestrante será João Rocha, de Minas Gerais.o endereço de lá é Rua Guaçuí, 8, Praia do Riacho, Bairro Ipiranga, Guarapari.

Festa em São Pedro

AParóquia São Pedro Apóstolo, localizada na região da Grande São Pedro, está comemorando 20 anos de fundação. Os festejos da paróquia, formada por 12 comunidades espalhadas pela região, vai até este domingo (15).