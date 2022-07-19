Seis dicas para aproveitar as Férias com a criançada

O mês das férias chegou e para manter a criançada animada, é preciso pensar em uma programação especial com muita diversão. Do boliche ao cinema, da cafeteria até a fazendinha, as opções são as mais variadas possíveis. Mas para os assinantes do Clube A Gazeta, a tarefa de encontrar o evento ideal não é nada difícil.
Afinal, com mais de 200 estabelecimentos parceiros fica fácil escolher um local para passar o dia ou quem sabe aproveitar o final de semana com a garotada. Entretanto, decidimos ajudar e, por isso, separamos algumas dicas para você aproveitar ao máximo as férias da criançada.
Café e playground
Para a maioria das crianças, não é preciso muito. Basta ter uma área de recreação com muitos brinquedos. No Vila Divertida , tem tudo isso e muito mais em um ambiente colorido, alegre e envolto a natureza. Com 15% de desconto em qualquer produto, e 100% off no café expresso, os assinantes do Clube A Gazeta podem aproveitar de uma tarde super especial nesse lugar delicioso em Vitória.
Bike Cart e clima bucólico
Quem quer passar o dia com as crianças, pode aproveitar o clima bucólico do Rico Caipira, em Vila Velha e curtir atividades como Bike Cart, salão de jogos, casinha da árvore, tirolesa, trenzinho, teatro, restaurante e muito mais. Quem faz parte do Clube A Gazeta ganha 10% de desconto no passaporte para aproveitar tudo isso. O benefício também é válido para até 4 acompanhantes.
Parque aquático
Piscina e parque aquático é uma opção quase certa para qualquer férias. Em Domingos Martins, no Hotel Fazenda China Park, dá para aproveitar um teleférico, pesque pague, passeios a cavalos, charrete e trilhas ecológicas. Tudo isso com 20% de desconto nas diárias de domingo a quinta para os assinantes do Clube A Gazeta e 50% de desconto no passaporte diário.
Cineminha
Desenhos, super-heróis e opções para toda a família. Com diferentes filmes em cartaz, os assinantes do Clube A Gazeta ganham um descontão no Cine Jardins, em Vitória, pagando apenas metade do valor integral em até dois ingressos. O benefício é válido para qualquer filme, horário e sessão.
Já para quem mora em Guarapari, pode dar uma passadinha no Cine Ritz e aproveitar um desconto de 50% em até dois ingressos. A promoção é válida para qualquer filme, horário e sessão. O Cine Ritz exibe o melhor dos filmes nacionais e internacionais, incluindo sessões em 3D.
Parques e áreas verdes
Fazer um pique nique com a meninada é sempre garantia de diversão. Principalmente, se for no espaço verde do Vale do Moxuara. O parque é o maior complexo de esportes de aventura no Espírito Santo. Com 30% de desconto no valor de cada entrada (aplicado para o assinante e mais quatro acompanhantes), os beneficiários do Clube A Gazeta conseguem aproveitar almoços temáticos, ambiente rústico, recreação infantil e shows com histórias e lendas da região.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta, basta acessar a loja clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamentos, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 33218699.