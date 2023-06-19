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Parceiro do Clube A Gazeta ajuda alunos com aulas de reforço

A Luma, nova parceira do Clube A Gazeta, é uma plataforma com aulas particulares para ajudar na escola e na vida social dos alunos

Públicado em 

19 jun 2023 às 10:37
Clube A Gazeta

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Aula on-line. Crédito: (Divulgação)
Educação é assunto sério. Afinal, é por meio dos estudos que formamos cidadãos ativos na sociedade e conseguimos desenvolver carreiras ainda na juventude ou pré-adolescência. Por isso, para os pais que estão em busca do desenvolvimento educacional do filho ou querem ajudar os mais novos com aulas de reforço, a solução pode estar bem mais perto do que se imagina
Isso porque a Luma, nova parceria do Clube A Gazeta, funciona como um plano mensal de aulas particulares para desenvolver o aluno não apenas no ambiente escolar, mas também na vida. O diretor de Marketing e Comunicação, Paulo Henrique de Abreu, explica que os professores são rigorosamente selecionados, assim como toda a plataforma foi criada para tornar as aulas interativas e dinâmicas.
Além disso, são promovidas reuniões pedagógicas com os pais com o objetivo de compreender e melhorar a vida escolar do aluno.
"Acredito que no Brasil, algumas pessoas possuem uma certa resistência contra aulas particulares ou reforço escolar. Mas nós queremos mostrar que ele é sim necessário para que os alunos tenham melhor desempenho não só na escola, mas na vida"
Paulo Henrique - diretor de Marketing e Comunicação da LUMA Ensino.
Para os assinantes do Clube A Gazeta, será oferecido um desconto exclusivo de 20%, o equivalente a R$ 800, no plano anual, e a “Luma Box do Clube”, uma caixa surpresa com brindes exclusivos da plataforma.
Esperamos que o alcance e o nome da Rede Gazeta e do Clube possa ajudar a promover nossa posição de mercado quanto Luma, e que isso possa incentivar novos pais a ajudarem seus filhos na vida acadêmica”, destaca o diretor de Marketing e Comunicação.

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