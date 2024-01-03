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Óculos de sol e de grau com até 70% de desconto

Live do Clube A Gazeta apresenta produtos de marcas variadas com desconto exclusivo durante a transmissão

Públicado em 

03 jan 2024 às 16:14
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

óculos de grandes marcas estarão em promoção Crédito: Internet
O Clube A Gazeta quer tornar o seu 2024 ainda mais especial.
Nesta quinta-feira, dia 04/01, às 19:30, convidamos você para a primeira Live Shop do ano, em parceria com a Ótica Speed, especializada nos mais belos modelos de óculos de grau e, especialmente, em óculos de sol de marcas renomadas. E a melhor parte? Teremos descontos incríveis de até 70% em uma seleção exclusiva dessas peças estilosas!
Se você está pensando em renovar seu visual neste verão, esta é a oportunidade perfeita para garantir óculos estilosos a preços incríveis. Além de aproveitar os descontos, você terá a chance de conhecer os últimos lançamentos e tendências da moda eyewear.

Como participar:

  • Inscreva-se para receber o lembrete da Live: Clique Aqui e garanta seu lugar para não perder as ofertas exclusivas. Não é necessário baixar aplicativo.
  • Prepare-se para uma experiência: Conecte-se no dia 04/01 às 19:30 e assista ao vivo a live do Clube e Óticas Speed.
  • Escolha seus favoritos durante a transmissão: Veja os produtos ao vivo na mesma tela que a live e selecione o que você desejar.
  • Adicione ao carrinho e finalize sua compra: Com apenas alguns cliques, você será encaminhado para o whatsapp da loja para efetuar o pagamento.
Não perca a oportunidade de começar o ano com um visual renovado e economizando! A Óticas Speed e o Clube A Gazeta estão preparando uma experiência única para você.
Contamos com a sua presença!

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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