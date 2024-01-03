Óculos de sol e de grau com até 70% de desconto

óculos de grandes marcas estarão em promoção Crédito: Internet

O Clube A Gazeta quer tornar o seu 2024 ainda mais especial.

Nesta quinta-feira, dia 04/01, às 19:30, convidamos você para a primeira Live Shop do ano, em parceria com a Ótica Speed, especializada nos mais belos modelos de óculos de grau e, especialmente, em óculos de sol de marcas renomadas. E a melhor parte? Teremos descontos incríveis de até 70% em uma seleção exclusiva dessas peças estilosas!

Se você está pensando em renovar seu visual neste verão, esta é a oportunidade perfeita para garantir óculos estilosos a preços incríveis. Além de aproveitar os descontos, você terá a chance de conhecer os últimos lançamentos e tendências da moda eyewear.

Como participar:

Inscreva-se para receber o lembrete da Live: Clique Aqui e garanta seu lugar para não perder as ofertas exclusivas. Não é necessário baixar aplicativo.

Prepare-se para uma experiência: Conecte-se no dia 04/01 às 19:30 e assista ao vivo a live do Clube e Óticas Speed.



Escolha seus favoritos durante a transmissão: Veja os produtos ao vivo na mesma tela que a live e selecione o que você desejar.



Adicione ao carrinho e finalize sua compra: Com apenas alguns cliques, você será encaminhado para o whatsapp da loja para efetuar o pagamento.



Não perca a oportunidade de começar o ano com um visual renovado e economizando! A Óticas Speed e o Clube A Gazeta estão preparando uma experiência única para você.