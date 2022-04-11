O que fazer (e não fazer) antes de correr uma maratona

Durma bem antes da corrida

Mesmo para aqueles que não tem a intenção de correr profissionalmente e querem fazer da atividade um hobby, é muito importante consultar um médico antes de qualquer exercício. Faça um check-up e coloque os exames em dia.

A primeira dica é entender que o preparo começa bem antes da largada. Manter uma alimentação saudável, manter-se hidratado e respeitar os limites do próprio corpo são etapas fundamentais. Principalmente para evitar lesões e não sobrecarregar os músculos.

Nos treinos, vá devagar. Comece com distâncias curtas e aumente gradativamente. O importante é manter sempre o ritmo e uma boa frequência de treinos. Três vezes por semana já é um ótimo início.

Mas atenção! Nunca treine ou entre em uma maratona sem aquecer. Isso porque é fundamental preparar os músculos e o corpo para o esforço físico que será feito. Além disso, o aquecimento também previne lesões e melhora o desempenho.

Para quem costume de correr maratonas, bons equipamentos também são indispensáveis. Ao contrário do que muitos pensam, os tênis de corrida também tem data para expirar e devem ser trocados a cada 500 km percorridos. Relógios que marcam os batimentos cardíacos também são ótimos para se preparar e controlar os limites corporais.