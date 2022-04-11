O que fazer (e não fazer) antes de correr uma maratona

Os corredores de plantão sabem que uma maratona sempre exige muito preparo físico e, até, mental. Portanto, quem está pensando em participar da 9ª edição da Corrida da Penha, que será realizada no próximo dia 17 de abril, precisa ter foco e disciplina como palavras de ordem na ordem de se preparar para o percurso. São 7 km entre a Praia de Itaparica e a Prainha, em Vila Velha, com início às 7h30.
As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril e são limitadas a mil vagas. Para os 100 primeiros assinantes do Clube A Gazeta, o valor de inscrição é especial e custa R$ 70. Os participantes ganham um kit com camiseta, número de competição, chip para cronometragem e três meses de gratuidade em A Gazeta e no Clube (válido apenas para não assinantes).
Por isso, para quem ficou interessado e está pensando em participar, preparamos uma lista com dicas sobre o que fazer e o que não fazer na hora de se preparar para uma corrida. Então, atenção corredores que será dada a largada!
Durma bem antes da corrida
Mesmo para aqueles que não tem a intenção de correr profissionalmente e querem fazer da atividade um hobby, é muito importante consultar um médico antes de qualquer exercício. Faça um check-up e coloque os exames em dia.
A primeira dica é entender que o preparo começa bem antes da largada. Manter uma alimentação saudável, manter-se hidratado e respeitar os limites do próprio corpo são etapas fundamentais. Principalmente para evitar lesões e não sobrecarregar os músculos.
Nos treinos, vá devagar. Comece com distâncias curtas e aumente gradativamente. O importante é manter sempre o ritmo e uma boa frequência de treinos. Três vezes por semana já é um ótimo início.
Mas atenção! Nunca treine ou entre em uma maratona sem aquecer. Isso porque é fundamental preparar os músculos e o corpo para o esforço físico que será feito. Além disso, o aquecimento também previne lesões e melhora o desempenho.
Para quem costume de correr maratonas, bons equipamentos também são indispensáveis. Ao contrário do que muitos pensam, os tênis de corrida também tem data para expirar e devem ser trocados a cada 500 km percorridos. Relógios que marcam os batimentos cardíacos também são ótimos para se preparar e controlar os limites corporais.
No dia da maratona, tenha uma boa noite de sono e não abuse muito da alimentação antes de pôr o pé na pista. Não deixe também de se hidratar antes, durante e depois da prova.
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