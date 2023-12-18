Live Shop com Clube A Gazeta oferece promoções exclusivas

Se preparem para uma verdadeira explosão de estilo! A loja de moda feminina Toda Bella está pronta para transformar a Live Shop Clube AG em uma passarela virtual de descontos e tendências que vão encantar!
Em mais uma edição da Live, o Clube A Gazeta se une a parceiros dos mais diversos segmentos para oferecer aos espectadores descontos exclusivos e diferenciados.
Nesta terça-feira, dia 19/12, a partir das 19:30, a live estará no comando de Izabela da Toda Bella, que apresentará uma seleção irresistível de roupas femininas com descontos de até 70%. Peças que não só vão transformar seu guarda-roupa, mas também seu estilo!
Enquanto você recebe dicas de moda ao vivo, poderá escolher suas peças favoritas e adicioná-las ao seu carrinho com apenas um clique. Simples, rápido e cheio de estilo!
Para fazer parte, basta acessar http://clube.ag/live e inscrever-se para ser notificado ou acesse no dia marcado e se preparar e acompanhar ao vivo a este evento de compras online.
E tem mais! Para garantir que você não perca nenhum detalhe e receba lembretes antes do evento começar, clique no botão abaixo e garanta seu lugar na primeira fila virtual:
Esta é a oportunidade ideal para renovar seu guarda-roupa e abraçar as tendências da temporada. Chame seus amigos, compartilhe a novidade e faça parte!
E as boas notícias não param por aí! No dia seguinte, 20/12, às 19:30, teremos outra Live imperdível. A especialista em Coloração Pessoal, Laila Coutinho, estará ao vivo para compartilhar dicas e insights sobre como encontrar as cores que realçam sua beleza única. Não perca essa oportunidade de aprimorar seu estilo e conhecer mais sobre coloração pessoal!