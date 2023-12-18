Live Shop com Clube A Gazeta oferece promoções exclusivas

Peças de moda feminina com descontos estarão disponíveis na Liveshop Crédito: Instagram

Se preparem para uma verdadeira explosão de estilo! A loja de moda feminina Toda Bella está pronta para transformar a Live Shop Clube AG em uma passarela virtual de descontos e tendências que vão encantar!

Em mais uma edição da Live, o Clube A Gazeta se une a parceiros dos mais diversos segmentos para oferecer aos espectadores descontos exclusivos e diferenciados.

Nesta terça-feira, dia 19/12, a partir das 19:30, a live estará no comando de Izabela da Toda Bella, que apresentará uma seleção irresistível de roupas femininas com descontos de até 70%. Peças que não só vão transformar seu guarda-roupa, mas também seu estilo!

Enquanto você recebe dicas de moda ao vivo, poderá escolher suas peças favoritas e adicioná-las ao seu carrinho com apenas um clique. Simples, rápido e cheio de estilo!

Para fazer parte, basta acessar http://clube.ag/live e inscrever-se para ser notificado ou acesse no dia marcado e se preparar e acompanhar ao vivo a este evento de compras online.

E tem mais! Para garantir que você não perca nenhum detalhe e receba lembretes antes do evento começar, clique no botão abaixo e garanta seu lugar na primeira fila virtual:

Esta é a oportunidade ideal para renovar seu guarda-roupa e abraçar as tendências da temporada. Chame seus amigos, compartilhe a novidade e faça parte!