Leitura de e-books: quais os benefícios? Listamos 5 para você!

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Ler é uma atividade benéfica e imprescindível para um bem-estar pessoal e intelectual, já que além de ser um instrumento de aprendizagem contínua, também impacta no desenvolvimento de habilidades de comunicação e interpretação, auxilia na expansão criativa e imagética, é capaz de reduzir o estresse e a ansiedade, ajuda a manter o foco, funciona como um exercício mental por melhorar a cognição e memória e ainda evolui a visão e habilidade social ao expor o leitor a diferentes perspectivas, ajudando na empatia e compressão ao se tratar do outro.

Há diferentes formas de experienciar a leitura, então que tal começar pela mais acessível e prática? De acordo com o relatório AppAnnie, os brasileiros passam em média 5,4 horas por dia no celular, liderando o ranking da pesquisa. Como a utilização desses dispositivos faz parte da vida dos brasileiros, é possível utilizá-los para a leitura, por meio de aplicativos como o Skeelo, por exemplo.

Atualmente, os aplicativos e dispositivos de leitura possuem certas configurações que ajustam incidência de radiação dos aparelhos eletrônicos e deixam a leitura mais agradável, com regulador de brilho de tela, temperatura, tamanho de letra e até mesmo opções de modo noturno, além de permitir a leitura em um ambiente pouco iluminado.

Essas configurações também viabilizam conteúdos de maneira acessível para pessoas com baixa visão. Ajustar o tamanho e tipografia da letra é um dos maiores aliados nesse quesito, algo impraticável em livros impressos. A temperatura das telas podem ser selecionadas para sépia, o brilho pode ser ajustado e é possível fazer a inversão das cores, fatores que ajudam a diminuir a incidência de luz azul e o gasto de bateria dos aparelhos, deixando a leitura mais confortável. Dessa forma, você pode customizar sua leitura e torná-la mais confortável.

Listamos os maiores benefícios da leitura de e-book. Confira:

01 Portabilidade: Você pode carregar uma biblioteca inteira em um tablet ou um smartphone. Isso significa que você pode ler onde quer que esteja, sem precisar carregar vários livros físicos. 02 Economia de espaço: Livros físicos podem ocupar muito espaço em sua casa, mas com um e-book, você pode armazenar uma grande quantidade de livros em um único dispositivo. 03 Acessibilidade: O Skeelo permite ajustar a fonte, tamanho e espaçamento de texto para tornar a leitura mais acessível para pessoas com deficiência visual. 04 Preço: Geralmente são mais baratos do que livros físicos, especialmente quando comprados online. Além disso, você pode utilizar o serviço de troca mensal do Skeelo. 05 Funcionalidades: Os aplicativos de leitura oferecem recursos que vão além da leitura básica, como marcações, notas, destaque de texto, pesquisa de palavras e integração com dicionários e tradutores.

Bom, já deu para notar o quanto a leitura é importante para o desenvolvimento pessoal. Os e-books são uma inovação tecnológica aliada à democratização do acesso ao conteúdo. Que tal já incluir um momento para leitura em sua rotina? Ler também pode ser autocuidado!