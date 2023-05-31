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Experiência Gastronômica: O Tour de Boteco do Clube A Gazeta

Tour de Boteco com o Clube A Gazeta: assinantes sorteados participaram de um tour em três botecos que estão concorrendo no Roda de Boteco deste ano.

Públicado em 

31 mai 2023 às 16:09
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Participantes do Tour de Boteco. Crédito: (Divulgação Clube A Gazeta)
No último dia 30, o Clube A Gazeta promoveu um evento imperdível para os amantes da culinária de boteco: o Tour de Boteco. Em sua terceira edição, assinantes do Clube foram selecionados por meio de um sorteio exclusivo e tiveram a oportunidade de desfrutar de um roteiro gastronômico por três bares participantes do festival Roda de Boteco. A iniciativa proporcionou uma experiência única de degustarem uma variedade de petiscos que estão concorrendo no evento.
O Tour aconteceu em 3 bares, sendo eles: Recanto (Vitória), Kchaça Brasil (Cariacica) e Jojô Gastrobar (Vila Velha) e os assinantes experimentaram desde bolinho de bacalhau com cachaça até um gratinado de abóbora com ragu de carne seca.
Para Cícero Naeme foi uma oportunidade muito boa que o Clube A Gazeta ofereceu para os assinantes. "A gente visitou um bar lá em Vitória, um em cariacica e um em Vila Velha e ta sendo uma noite muito proveitosa".
Petisco Lampião e Maria Bonita do Jojô Gastrobar. Crédito: (Divulgação Clube A Gazeta)
O Tour de Boteco do Clube é um sucesso entre os assinantes e eles aguardam ansiosos para esta época do ano.
Sérgio dos Santos definiu o Tour como fantástico. "Uma experiência em plena terça-feira! Só tenho a agradecer a vocês realmente, essa oportunidade que vocês deram pra gente conhecer esse circuito gastronômico muito rico que nós temos".
Na próxima terça, dia 06, o Clube realizará mais um Tour e o sorteio acontece nesta sexta-feira (02). Então ainda da tempo de participar! Basta clicar aqui.
Além disso, o Clube também possui benefício especial para os assinantes curtirem o Botecão, a festa de encerramento do Roda de Boteco que acontece nos dias 16 e 17 de junho, em Vila Velha: na compra de um ingresso, ganha mais um! CLIQUE AQUI.
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