De Caetano Veloso a Rita Lee: 4 livros disponíveis no app Skeelo

Há quem pense que livros e música não se misturam — afinal, como se concentrar com ruídos de pano de fundo na sua mente? O que muitos deixam de considerar são as diversas formas existentes de combinar o mundo musical com o mundo editorial: uma playlist instrumental para a trilha sonora da sua leitura, títulos inspirados em certos estilos musicais ou artistas e — não menos importante — edições inteiras sobre um cantor ou banda de sucesso.

Este último vem em tantas formas que é até difícil listar todas — entrevistas, biografias oficiais, biografias não-oficiais, autobiografias, e por aí vai.

eja por sua influência no cenário musical, seja pela legião de fãs conquistada ao longo de uma impressionante carreira ou pela revolução que mostrou na música, o mundo está repleto de artistas dignos de terem suas histórias perpetuadas pela literatura, contadas de maneira a inspirar futuras gerações e inflamar memórias em gerações passadas.

Os ícones do rock entram — e muitas vezes dominam — nessa grande lista de músicos merecedores do reconhecimento que é ter sua história publicada em livro. No Brasil e no mundo, a literatura os reconhece e abraça.

Versátil como a indústria musical, livros como esses podem ser encontrados em diversos formatos no aplicativo do Skeelo. Por isso, separamos uma listinha de sucessos que une esses universos. Confira!

01 Lado C: a Trajetória Musical de Caetano Veloso Até a Reinvenção com a BandaCê Em 2006, já consagrado, Caetano criou a bandaCê, um power trio formado por músicos 30 anos mais jovens. Lançou três discos de canções inéditas, outros três ao vivo e caiu na estrada em turnês que rodaram o Brasil e o mundo, em um dos momentos mais produtivos de sua carreira. "Lado C" revela os caminhos que o levaram a essa surpreendente – e radical – aventura musical, desde as primeiras bandas que formou até os bastidores das gravações e a criação incomum de cada disco da trilogia. VEJA O E-BOOK. 02 Black Sabbath — A biografia Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne. A escalação do time original do Black Sabbath está na ponta da língua dos fãs. Mas até mesmo o mais ardoroso admirador teria dificuldade em lembrar o nome dos outros 21 músicos que ajudaram a construir essa lenda do rock. VEJA O E-BOOK. 03 Janis Joplin: Sua Vida, Sua Música Escrito por Holly George-Warren, uma das mais respeitadas cronistas da história da música norte-americana, e baseado em um acesso sem precedentes a familiares da cantora, amigos, colegas de banda, arquivos, diários, cartas e entrevistas há muito perdidas, Janis Joplin – Sua Vida, Sua Música é um retrato completo, complexo e gratificante de uma das artistas mais notáveis de todos os tempos, que enfim recebe seu merecido reconhecimento e importância como uma das cantoras mais influentes da história do rock. VEJA O E-BOOK. 04 Rita Lee: Outra autobiografia | Editora Globo Rita pode ter tido de tudo, menos uma “vidinha besta”. E os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, Rita Lee não poupa detalhes de seu tratamento. Fala também da rotina, dos avisos do Universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou. VEJA O E-BOOK.