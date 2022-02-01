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Como se preparar para o ano letivo

É hora de voltar às aulas e por isso já é bom ir se preparando para manter as notas altas e um boletim acima da média

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:37

Públicado em 

01 fev 2022 às 14:37
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Crédito: Pexels
Mochila nas costas, caderno nas mãos e lápis apontados. O ano letivo vai começar. Para ter resultados positivos e não se dar mal nas provas é preciso programar uma rotina de estudos. Principalmente, em tempos de pandemia, em que muitas escolas e faculdades precisaram se adaptar às novas demandas de ensino.
Apesar das consequências desse período ainda não terem sido totalmente contabilizadas, o gestor comercial da Estácio Espírito Santo, parceira do Clube A Gazeta, Eduardo Nunes, explica que já é possível observar os estudantes se preparando para esse novo cenário. Isso porque o ensino remoto já faz parte do dia a dia de muitas profissões e a interação com as novas tecnologias são cada vez mais necessárias.
Portanto, a dica é manter uma rotina de estudos diários para reduzir o distanciamento dos ambientes de ensino virtuais e presenciais. Para Nunes, a preparação deve envolver o acompanhamento dos conteúdos programados e definir períodos de leituras complementares.
"O aluno deve conhecer o conteúdo de cada disciplina a ser estudada no semestre, definir horários e rotinas de estudo diárias, consultar leituras complementares indicadas e realizar seus exercícios e trabalhos avaliativos, mensurar os resultados obtidos e manter o planejado ou caso o desempenho esteja baixo, aumentar o fluxo e volume de estudos"
Eduardo Nunes - gestor comercial
Com tudo isso sendo colocado em prática, é possível ainda encontrar um equilíbrio entre o ano letivo e a vida social. “O ideal é que nesse período não aconteçam exageros, os excessos podem prejudicar o aprendizado e consequentemente os resultados acadêmicos a serem obtidos”, finaliza Eduardo Nunes.
Pensando nisso, separamos 5 dicas para quem quer se preparar para o ano letivo.

Descanse

Antes de tudo, é importante conhecer os conteúdos programados para serem estudados no semestre. Assim é possível separar um horário no dia para se dedicar às matérias sem deixar que as coisas acumulem no final do período.
Ler é sempre bem-vindo. Por isso, não deixe de procurar por livros, revistas, sites e blogs confiáveis que te ajudem a expandir o conhecimento e mergulhar de vez no assunto. Ter referências é sempre bom.
Periodicamente é importante revisar os conteúdos estudados e refrescar a memória sobre as matérias. Não deixe de voltar aos assuntos.
Mensure os resultados das provas, simulados e atividades feitas ao longo do semestre. Assim você vai conseguir perceber a sua evolução.
Não deixe de tirar um tempo para relaxar também. Afinal, dá sim para conciliar a rotina de estudos com a vida social.
Crédito: Pexels

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