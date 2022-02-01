Como se preparar para o ano letivo

Crédito: Pexels

Mochila nas costas, caderno nas mãos e lápis apontados. O ano letivo vai começar. Para ter resultados positivos e não se dar mal nas provas é preciso programar uma rotina de estudos. Principalmente, em tempos de pandemia, em que muitas escolas e faculdades precisaram se adaptar às novas demandas de ensino.

Apesar das consequências desse período ainda não terem sido totalmente contabilizadas, o gestor comercial da Estácio Espírito Santo, parceira do Clube A Gazeta, Eduardo Nunes, explica que já é possível observar os estudantes se preparando para esse novo cenário. Isso porque o ensino remoto já faz parte do dia a dia de muitas profissões e a interação com as novas tecnologias são cada vez mais necessárias.

Portanto, a dica é manter uma rotina de estudos diários para reduzir o distanciamento dos ambientes de ensino virtuais e presenciais. Para Nunes, a preparação deve envolver o acompanhamento dos conteúdos programados e definir períodos de leituras complementares.

"O aluno deve conhecer o conteúdo de cada disciplina a ser estudada no semestre, definir horários e rotinas de estudo diárias, consultar leituras complementares indicadas e realizar seus exercícios e trabalhos avaliativos, mensurar os resultados obtidos e manter o planejado ou caso o desempenho esteja baixo, aumentar o fluxo e volume de estudos" Eduardo Nunes - gestor comercial

Com tudo isso sendo colocado em prática, é possível ainda encontrar um equilíbrio entre o ano letivo e a vida social. “O ideal é que nesse período não aconteçam exageros, os excessos podem prejudicar o aprendizado e consequentemente os resultados acadêmicos a serem obtidos”, finaliza Eduardo Nunes.

Pensando nisso, separamos 5 dicas para quem quer se preparar para o ano letivo.

Descanse Antes de tudo, é importante conhecer os conteúdos programados para serem estudados no semestre. Assim é possível separar um horário no dia para se dedicar às matérias sem deixar que as coisas acumulem no final do período. Ler é sempre bem-vindo. Por isso, não deixe de procurar por livros, revistas, sites e blogs confiáveis que te ajudem a expandir o conhecimento e mergulhar de vez no assunto. Ter referências é sempre bom. Periodicamente é importante revisar os conteúdos estudados e refrescar a memória sobre as matérias. Não deixe de voltar aos assuntos. Mensure os resultados das provas, simulados e atividades feitas ao longo do semestre. Assim você vai conseguir perceber a sua evolução. Não deixe de tirar um tempo para relaxar também. Afinal, dá sim para conciliar a rotina de estudos com a vida social.

Crédito: Pexels

CLUBE A GAZETA

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

Quem ficou interessado, é só acessar a loja do clube clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

INFORMAÇÕES: