Clube A Gazeta premia assinantes com voucher de supermercado

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Com as festividades do final de ano, o Clube A Gazeta criou uma promoção para encher o carrinho de compras dos assinantes.

Afinal, com mais de 200 estabelecimentos parceiros fica fácil escolher um local para passar o dia ou quem sabe aproveitar o final de semana com a garotada. Entretanto, decidimos ajudar e, por isso, separamos algumas dicas para você aproveitar ao máximo as férias da criançada.

Todo natal tem a sua história: tem aquele parente atrasado, o pudim que desmoronou, o tio do pavê, um convidado de última hora… mas não importa como seja, o natal é sempre especial e cheio de memórias para contar.