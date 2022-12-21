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Clube A Gazeta

Clube A Gazeta premia assinantes com voucher de supermercado

Um ganhador será contemplado com um voucher de R$300,00 para fazer compras no supermercado.

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 16:56

Públicado em 

21 dez 2022 às 16:56
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito:
Com as festividades do final de ano, o Clube A Gazeta criou uma promoção para encher o carrinho de compras dos assinantes.
Afinal, com mais de 200 estabelecimentos parceiros fica fácil escolher um local para passar o dia ou quem sabe aproveitar o final de semana com a garotada. Entretanto, decidimos ajudar e, por isso, separamos algumas dicas para você aproveitar ao máximo as férias da criançada.
Todo natal tem a sua história: tem aquele parente atrasado, o pudim que desmoronou, o tio do pavê, um convidado de última hora… mas não importa como seja, o natal é sempre especial e cheio de memórias para contar.
E para aqueles que têm história para contar, o Clube A Gazeta vai dar a chance de concorrer a um vale-compras de R$300,00 nos Supermercados Carone. Esta é uma ótima oportunidade para encher o carrinho e fazer bonito na ceia de natal!
Para concorrer, basta acessar o site do Clube e participar da promoção respondendo: “Qual a sua história de natal mais engraçada?" O autor(a) da história mais criativa e original, determinada pela equipe de promoção do Clube A Gazeta, ganha o prêmio. A promoção é válida apenas para assinantes. Confira regulamento no site do Clube na página da promoção.

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Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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