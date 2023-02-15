Clube A Gazeta oferece desconto e sorteio exclusivo para o Baile Voador

Para comemorar o feriado mais animado do ano, o Clube A Gazeta oferece uma parceria com o Baile Voador, que será realizado nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro, no Clube Álvares Cabral.

Estreando em um espaço totalmente novo, verde e aberto, o evento conta com shows de Gilsons, Baiana System, Flávia Mendonça e várias outras atrações imperdíveis. Assinantes do Clube podem aproveitar a programação com 40% de desconto nas compras dos ingressos sob o valor do ingresso passaporte (inteira ou meia solidária) ou 30% de desconto sob o valor do ingresso diário (inteira ou meia solidária).

Além disso, o Clube também preparou sorteios exclusivos para assinantes e uma promoção de Carnaval.

Assinantes podem concorrer a ingressos para o Baile Voador no site e também no Instagram do Clube.

Promoção de Carnaval

Já pensou em ganhar um kit de verão do Clube?

Utilize o filtro disponível no Instagram do Clube A Gazeta e marque nos stories @clubeagazeta. E pronto! Você já está participando do sorteio.

O sorteio acontece no dia 24/02 e o vencedor leva um kit de verão com bolsa de praia, copo térmico e muito mais!