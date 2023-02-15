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Clube A Gazeta

Clube A Gazeta oferece desconto e sorteio exclusivo para o Baile Voador

Dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas no Clube A Gazeta as novidades para 2023 já estão a todo vapor.

Públicado em 

15 fev 2023 às 14:13
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Para comemorar o feriado mais animado do ano, o Clube A Gazeta oferece uma parceria com o Baile Voador, que será realizado nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro, no Clube Álvares Cabral.
Estreando em um espaço totalmente novo, verde e aberto, o evento conta com shows de Gilsons, Baiana System, Flávia Mendonça e várias outras atrações imperdíveis. Assinantes do Clube podem aproveitar a programação com 40% de desconto nas compras dos ingressos sob o valor do ingresso passaporte (inteira ou meia solidária) ou 30% de desconto sob o valor do ingresso diário (inteira ou meia solidária).
Além disso, o Clube também preparou sorteios exclusivos para assinantes e uma promoção de Carnaval. 
Assinantes podem concorrer a ingressos para o Baile Voador no site e também no Instagram do Clube.
Promoção de Carnaval
Já pensou em ganhar um kit de verão do Clube? 
Utilize o filtro disponível no Instagram do Clube A Gazeta e marque nos stories @clubeagazeta. E pronto! Você já está participando do sorteio.
O sorteio acontece no dia 24/02 e o vencedor leva um kit de verão com bolsa de praia, copo térmico e muito mais!
Crédito:

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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