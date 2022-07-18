Cinco Dicas de parceiros em Vila Velha

Crédito: A Gazeta

Quando o assunto é viver uma experiênciadiferenciada nos estabelecimentos capixabas, o Clube A Gazeta é nota 10. Oumelhor, 200! Já que esse é o número de parceiros que oferecem ofertas edescontos exclusivos para os assinantes do clube de benefícios.

Além desses parceiros já conhecidos, osassinantes podem contar com surpresas sazonais e promoções especiais. No mês demaio, por exemplo, alguns dos beneficiários participaram de um sorteio e osvencedores puderam ter a experiência de fazer uma tour por estabelecimentos doRoda de Boteco.

Para quem mora em Vila Velha, a lista é enormee vai desde restaurantes até clínicas de estética e espaços para o seu animalde estimação. Pensando nisso, separamos algumas dicas de estabelecimentosparceiros para você conhecer:

PARA UMA NOITE DE JAPA

Quem quer ter a experiência de saborear umacomida japonesa em uma ocasião mais especial, pode dar uma passadinha noJapatê. Drinques exóticos e pratos da culinária tradicional oriental, osassinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas.

BONS CAFÉS

Já para aqueles que gostam de tomar um bomcafé no final de tarde, a Coffeetown é uma boa pedida na cidade canela-verdeVila Velha pelo espaço aconchegante. Os assinantes do Clube A Gazeta, além degarantirem descontos no valor total da compra, também têm direito a um espressográtis.

ALMOÇO COM FRUTOS DO MAR

Especializado em frutos do mar, o CocoBambu possui um amplo cardápio comcomidas e bebidas diferenciadas. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% dedesconto no valor total da conta e 10% de desconto no pedido da pizza, a partirdas 18h.

UM PÉZINHO NO HAVAÍ

Qualidade de vida e alimentação saudável sãoas palavras de ordem no Aloha Hawaiian Restaurant. Além dos 15% de desconto novalor total da conta, os assinantes do Clube podem desfrutar de uma verdadeiraexperiência da culinária havaiana em um ambiente aconchegante e à beira mar.

UM DIA DE BELEZA

A Femme tem um tratamento estético que apresenta ummodelo inteligente de tornar os cuidados com a pele um hábito. Para os assinantesdo Clube A Gazeta a notícia é ainda melhor. Isso porque a clínica oferecedescontos exclusivos no Plano Estético Anual e nos serviços de limpeza facial epeeling de diamante.