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Cinco Dicas de parceiros em Vila Velha

Para os assinantes do Clube A Gazeta, separamos algumas dicas de parceiros para conhecer na cidade de Vila Velha

Públicado em 

18 jul 2022 às 17:47
Clube A Gazeta

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Crédito: A Gazeta
Quando o assunto é viver uma experiênciadiferenciada nos estabelecimentos capixabas, o Clube A Gazeta é nota 10. Oumelhor, 200! Já que esse é o número de parceiros que oferecem ofertas edescontos exclusivos para os assinantes do clube de benefícios.
Além desses parceiros já conhecidos, osassinantes podem contar com surpresas sazonais e promoções especiais. No mês demaio, por exemplo, alguns dos beneficiários participaram de um sorteio e osvencedores puderam ter a experiência de fazer uma tour por estabelecimentos doRoda de Boteco.
Para quem mora em Vila Velha, a lista é enormee vai desde restaurantes até clínicas de estética e espaços para o seu animalde estimação. Pensando nisso, separamos algumas dicas de estabelecimentosparceiros para você conhecer:
PARA UMA NOITE DE JAPA
Quem quer ter a experiência de saborear umacomida japonesa em uma ocasião mais especial, pode dar uma passadinha noJapatê. Drinques exóticos e pratos da culinária tradicional oriental, osassinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas.
BONS CAFÉS
Já para aqueles que gostam de tomar um bomcafé no final de tarde, a Coffeetown é uma boa pedida na cidade canela-verdeVila Velha pelo espaço aconchegante. Os assinantes do Clube A Gazeta, além degarantirem descontos no valor total da compra, também têm direito a um espressográtis.
ALMOÇO COM FRUTOS DO MAR
Especializado em frutos do mar, o CocoBambu possui um amplo cardápio comcomidas e bebidas diferenciadas. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% dedesconto no valor total da conta e 10% de desconto no pedido da pizza, a partirdas 18h.
UM PÉZINHO NO HAVAÍ
Qualidade de vida e alimentação saudável sãoas palavras de ordem no Aloha Hawaiian Restaurant. Além dos 15% de desconto novalor total da conta, os assinantes do Clube podem desfrutar de uma verdadeiraexperiência da culinária havaiana em um ambiente aconchegante e à beira mar.
UM DIA DE BELEZA
A Femme tem um tratamento estético que apresenta ummodelo inteligente de tornar os cuidados com a pele um hábito. Para os assinantesdo Clube A Gazeta a notícia é ainda melhor. Isso porque a clínica oferecedescontos exclusivos no Plano Estético Anual e nos serviços de limpeza facial epeeling de diamante.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta, basta acessar a loja clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamentos, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 33218699.

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