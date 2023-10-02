Bolsas com até 50% OFF serão vendidas em live nesta terça (03)

Bolsas Martha Campos. Crédito: (Divulgação).

Prepare-se para uma experiência de compras como nunca antes! No próximo dia 3 de outubro, às 19h30, o Clube tem o prazer de apresentar mais uma live incrível, desta vez com a talentosa Martha Campos e suas deslumbrantes bags com até 50% de desconto.

A live será apresentada por Debora Prest em uma plataforma exclusiva, projetada para tornar sua experiência de compra ainda melhor. Durante a live, você poderá montar seu carrinho de compras com os produtos que estarão sendo apresentados em tempo real.

E para você já ficar por dentro do que vai encontrar na Live, separamos 3 bolsas que estarão disponíveis para você conferir:

01 Modelo Lille Bag (Disponível em várias cores): Se você procura uma bolsa compacta, mas versátil, a Lille Bag é a escolha perfeita! Feita artesanalmente em acrílico marmorizado rosa claro, esta pequena joia possui um corpo oval com uma alça rígida de acrílico e uma alça de corrente dourada de 1,0 metro. É a companheira ideal tanto para looks de festa quanto para o dia a dia. Suas medidas são 21cm x 17cm x 6cm.

Modelo Lille Bag. Crédito: (Divulgação).

02 Modelo FANCY (Disponível em várias cores): A bolsa Fancy é um verdadeiro charme. Feita em acrílico branco especial, ela é um pouco maior do que outras bolsas, oferecendo mais espaço para seus pertences, mas ainda mantendo sua leveza, sofisticação e feminilidade. Acompanha uma alça de corrente dourada fixa com 1 metro de comprimento. Mede 20cm x 14cm x 7cm e cabe até o I-Phone Pro Max.

Modelo FANCY. Crédito: (Divulgação).

03 Modelo CHIPRE na cor TURTLE: Se você busca versatilidade, a bolsa CHIPRE na cor TURTLE é a escolha ideal. Feita com chapa de acrílico tartaruga e palha, esta bolsa é adequada para eventos diurnos e noturnos e pode ser usada como uma clutch ou com sua alça de 1 metro de comprimento. Apesar de compacta, ela é espaçosa o suficiente para acomodar tudo o que você precisa. Suas medidas são: Comprimento = 21cm | Altura = 13cm | Largura = 6cm.

Modelo CHIPRE na cor TURTLE. Crédito: (Divulgação).

Sobre a Loja Martha Campos:

Martha Campos é uma marca autêntica capixaba que combina com maestria acrílico e palha para criar designs autorais que se encaixam perfeitamente em todas as ocasiões. A marca foi idealizada por Martha Campos e realizada pelas filhas Thais e Jacqueline, três mulheres fortes trabalhando juntas para realizar um sonho compartilhado.