Ainda vale a pena ir ao cinema?

Ir ao cinema ainda é um hábito de muitos brasileiros Crédito: Pexels

Nada melhor do que um bom filme acompanhado de um balde de pipoca. Para a experiência ficar completa, só assistindo tudo em qualidade máxima, nas grandes e tradicionais telonas de cinema. Mas com a pandemia da Covid-19, muitas salas ao redor do mundo precisaram ser fechadas e o consumo de longas e séries via streaming aumentou. No conforto de casa e com a possibilidade do pause, agora muitas pessoas se perguntam: ainda vale a pena assistir um filme no cinema?

Apesar da comodidade das plataformas de vídeo digitais, muitos diretores ainda defendem a exibição dos longas nas grandes telas. Isso porque muitos deles são desenvolvidos para ter esse tipo de experiência em maior qualidade de áudio e vídeo.

Mesmo com as medidas de isolamento da pandemia, desde o ano passado, com a flexibilização de algumas políticas, boa parte dos cinemas teve o movimento retomado. De acordo com a Comscore, uma empresa norte-americana que promove estudos sobre mercado, em julho de 2021 os cinemas brasileiros arrecadaram R$ 114 milhões. Abaixo dos números de 2019, mas o suficiente para injetar otimismo no cenário audiovisual.

Além de ser um ótimo programa para se fazer com a família e amigos, assistir a um filme no cinema também garante uma experiência diferenciada devido aos sistemas de alto-falante, foco total nas cenas exibidas, sem distrações, e aumento da emoção em cenas dramáticas, de suspense ou aterrorizantes.

No Cine Jardins, em Jardim da Penha, em Vitória, os espectadores podem ter a oportunidade de assistir a produções cinematográficas nacionais e estrangeiras, premiadas em festivais. Devido a parceria com o Clube A Gazeta, os assinantes ganham 50% de desconto sob o valor inteiro do ingresso mais um acompanhante.

Para quem mora em Guarapari e ama pegar um cineminha, o Cine Ritz, também parceiro do Clube, conta com o melhor dos filmes brasileiros e mundiais com salas 3D. Assinantes com direito a um acompanhante também pagam meia em qualquer horário ou sessão.

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BENEFÍCIOS

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Quem ficou interessado, pode aproveitar ainda mais e escolher a opção ideal entre os estabelecimentos do Clube A Gazeta. Além das variadas opções, os assinantes garantem descontos exclusivos e ofertas especiais nas lojas parceiras.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

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