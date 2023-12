ADEUS ANO VELHO…FELIZ ANO NOVO!

E mais um ano termina e outro nasce. Como estão as expectativas para 2024? Esse é o momento de fazer um grande balanço do que foi positivo ou negativo neste último ano e por no papel aquilo que gostaríamos de mudar e/ou atingir nesse novo ciclo que se abre a nossa frente.



As famosas resoluções de ano novo, no entanto, tem uma origem interessante. Estima-se que os povos da Babilonia, região do atual Iraque, foram os primeiros a introduzir promessas no começo de um novo ano. Em um festival religioso chamado Akitu, que fazia a marcação da virada, com duração de cerca de doze dias, os babilônios reafirmavam sua lealdade ao soberano ou coroavam um novo regente, além de fazer promessas aos deuses para saldar débitos, com a crença de que se a palavra fosse mantida teriam o favorecimento dos seres divinos no novo ciclo.