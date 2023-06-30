Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazeta

8 coisas que você precisa saber sobre o Fest Gastronomia

O maior festival de gastronomia do Espírito Santo está chegando e por isso nós preparamos uma lista com 8 coisas que você precisa saber sobre o evento

Públicado em 

30 jun 2023 às 17:21
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Comida boa e música de qualidade são sempre uma combinação de sucesso. Melhor ainda quando junto de uma programação de muito aprendizado. O Fest Gastronomia está chegando com shows de Frejat e Vanessa da Mata, além dos melhores sabores capixabas em um único lugar. Para se preparar para o evento que será realizado entre os dias 7 e 9 de julho, na nova Área Verde do Clube Álvares Cabral, nós preparamos um guia com 7 coisas que você precisa saber sobre o maior festival de gastronomia do ES.

01

Assinantes têm desconto?

Com certeza! Assinantes do Clube A Gazeta contam com um desconto exclusivo de 20% na compra dos ingressos. Para saber como utilizar o benefício, basta acessar o site do Clube aqui.

02

Onde e quando vai ser?

Com ingresso em mãos, é hora de marcar na agenda e se programar para ir com a galera. O Fest Gastronomia será realizado entre os dias 7 e 9 de junho, na nova Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, a partir das 16h.

03

O que vai ter?

É claro que os melhores sabores capixabas estarão reunidos no evento. O Fest Gastronomia é o local perfeito para quem ama cozinhar e também para quem ama comer. O evento vai contar com restaurantes, food trucks e uma feira de pequenos produtores. Na praça de alimentação, os pratos custarão em torno de R$ 10 a R$ 45 (individual).

04

Vai ter música?

O Fest Gastronomia é um festival completo que une culinária, música e muita cultura capixaba. Frejat é a grande atração de sexta-feira (7), que ainda inclui Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Dona Fran e Fino da Bossa. Já no sábado (8) é a vez de Vanessa da Mata, André Prando e Beat Clube agitarem a nova Área Verde do Álvares Cabral. Encerrando a programação no domingo (9), teremos shows de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro.

05

E os cursos?

Mas não para por aí. Para os amantes da gastronomia, o Fest ainda vai contar com a presença de estrelas da área em aulas-show no Auditório Senac/Fecomércio, montado no Espelho D'água do Álvares. Os chefs Claude Troisgros, Kátia Barbosa, José Almiro e Juarez Campos vão compartilhar receitas e conhecimentos com os presentes. Mas atenção, para garantir uma vaga é preciso se inscrever, presencialmente, até uma hora antes da aula começar. Isso porque as inscrições estão sujeitas à lotação dos espaços.

06

Posso levar meu filho?

Para os pequenos, a programação também vai incluir um espaço kids, além de oficinas especializadas para o público infantil. As aulas serão realizadas no sábado (8), às 13h, e no domingo (9), às 12h e 13h.

07

E a premiação?

Para marcar o primeiro dia do evento, ainda será realizada a entrega do Prêmio HZ Gastrô 2023 aos melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Espírito Santo.

08

Sorteio exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta

Os assinantes do Clube A Gazeta podem participar de um sorteio de passaportes para os três dias do Fest Gastronomia e aproveitarem muito. Clique aqui!
Você é um apaixonado por gastronomia? Faça parte da Somos AG | Gastronomia e compartilhe dicas gastronômicas, receba conteúdos exclusivos e troque muitas experiências! Clique aqui para entrar na comunidade!

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados