8 coisas que você precisa saber sobre o Fest Gastronomia

Comida boa e música de qualidade são sempre uma combinação de sucesso. Melhor ainda quando junto de uma programação de muito aprendizado. O Fest Gastronomia está chegando com shows de Frejat e Vanessa da Mata, além dos melhores sabores capixabas em um único lugar. Para se preparar para o evento que será realizado entre os dias 7 e 9 de julho, na nova Área Verde do Clube Álvares Cabral, nós preparamos um guia com 7 coisas que você precisa saber sobre o maior festival de gastronomia do ES.
01
Assinantes têm desconto?
Com certeza! Assinantes do Clube A Gazeta contam com um desconto exclusivo de 20% na compra dos ingressos. Para saber como utilizar o benefício, basta acessar o site do Clube aqui.
02
Onde e quando vai ser?
Com ingresso em mãos, é hora de marcar na agenda e se programar para ir com a galera. O Fest Gastronomia será realizado entre os dias 7 e 9 de junho, na nova Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, a partir das 16h.
03
O que vai ter?
É claro que os melhores sabores capixabas estarão reunidos no evento. O Fest Gastronomia é o local perfeito para quem ama cozinhar e também para quem ama comer. O evento vai contar com restaurantes, food trucks e uma feira de pequenos produtores. Na praça de alimentação, os pratos custarão em torno de R$ 10 a R$ 45 (individual).
04
Vai ter música?
O Fest Gastronomia é um festival completo que une culinária, música e muita cultura capixaba. Frejat é a grande atração de sexta-feira (7), que ainda inclui Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Dona Fran e Fino da Bossa. Já no sábado (8) é a vez de Vanessa da Mata, André Prando e Beat Clube agitarem a nova Área Verde do Álvares Cabral. Encerrando a programação no domingo (9), teremos shows de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro.
05
E os cursos?
Mas não para por aí. Para os amantes da gastronomia, o Fest ainda vai contar com a presença de estrelas da área em aulas-show no Auditório Senac/Fecomércio, montado no Espelho D'água do Álvares. Os chefs Claude Troisgros, Kátia Barbosa, José Almiro e Juarez Campos vão compartilhar receitas e conhecimentos com os presentes. Mas atenção, para garantir uma vaga é preciso se inscrever, presencialmente, até uma hora antes da aula começar. Isso porque as inscrições estão sujeitas à lotação dos espaços.
06
Posso levar meu filho?
Para os pequenos, a programação também vai incluir um espaço kids, além de oficinas especializadas para o público infantil. As aulas serão realizadas no sábado (8), às 13h, e no domingo (9), às 12h e 13h.
07
E a premiação?
Para marcar o primeiro dia do evento, ainda será realizada a entrega do Prêmio HZ Gastrô 2023 aos melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Espírito Santo.
08
Sorteio exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta
Os assinantes do Clube A Gazeta podem participar de um sorteio de passaportes para os três dias do Fest Gastronomia e aproveitarem muito. Clique aqui!
Você é um apaixonado por gastronomia? Faça parte da Somos AG | Gastronomia e compartilhe dicas gastronômicas, receba conteúdos exclusivos e troque muitas experiências! Clique aqui para entrar na comunidade!