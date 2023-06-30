8 coisas que você precisa saber sobre o Fest Gastronomia

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Assinantes têm desconto?

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Onde e quando vai ser?

Com ingresso em mãos, é hora de marcar na agenda e se programar para ir com a galera. O Fest Gastronomia será realizado entre os dias 7 e 9 de junho, na nova Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, a partir das 16h.

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O que vai ter?

É claro que os melhores sabores capixabas estarão reunidos no evento. O Fest Gastronomia é o local perfeito para quem ama cozinhar e também para quem ama comer. O evento vai contar com restaurantes, food trucks e uma feira de pequenos produtores. Na praça de alimentação, os pratos custarão em torno de R$ 10 a R$ 45 (individual).

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Vai ter música?

O Fest Gastronomia é um festival completo que une culinária, música e muita cultura capixaba. Frejat é a grande atração de sexta-feira (7), que ainda inclui Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Dona Fran e Fino da Bossa. Já no sábado (8) é a vez de Vanessa da Mata, André Prando e Beat Clube agitarem a nova Área Verde do Álvares Cabral. Encerrando a programação no domingo (9), teremos shows de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro.

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E os cursos?

Mas não para por aí. Para os amantes da gastronomia, o Fest ainda vai contar com a presença de estrelas da área em aulas-show no Auditório Senac/Fecomércio, montado no Espelho D'água do Álvares. Os chefs Claude Troisgros, Kátia Barbosa, José Almiro e Juarez Campos vão compartilhar receitas e conhecimentos com os presentes. Mas atenção, para garantir uma vaga é preciso se inscrever, presencialmente, até uma hora antes da aula começar. Isso porque as inscrições estão sujeitas à lotação dos espaços.

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Posso levar meu filho?

Para os pequenos, a programação também vai incluir um espaço kids, além de oficinas especializadas para o público infantil. As aulas serão realizadas no sábado (8), às 13h, e no domingo (9), às 12h e 13h.

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E a premiação?

Para marcar o primeiro dia do evento, ainda será realizada a entrega do Prêmio HZ Gastrô 2023 aos melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Espírito Santo.

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Sorteio exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta