7 dicas de presentes para arrasar no amigo secreto

Crédito: presente

Fim de ano chegou e com ele as confraternizações entre família, amigos e colegas de trabalho começam a disputar espaço na agenda de dezembro. Uma tradição entre quase todas as comemorações é o amigo secreto (ou amigo x). Na brincadeira, os participantes incluem os nomes em uma urna e cada um retira alguém para dar um presente especial. Entretanto, escolher o que dar de lembrancinha pode ser uma tarefa complicada.

A dica é tentar descobrir os gostos do seu amigo secreto ou comprar algo que você daria para si mesmo, afinal nada melhor que um presente escolhido com carinho. Os assinantes do Clube A Gazeta tem inúmeras opções de estabelecimentos com ofertas e descontos exclusivos. São mais de 200 parceiros no Estado.

Mas se você é da turma dos indecisos, separamos algumas dicas de estabelecimentos, de acordo com diferentes personalidades, para ajudar a escolher o presente ideal.

- PARA OS FÃS DE FUTEBOL

Sempre tem um apaixonado por futebol com um time do coração. Se você tirou esse tipo de pessoa, nem precisa pensar muito na hora de escolher o presente. Camisas esportivas são uma ótima dica e assinantes do Clube A Gazeta têm 10% de desconto nos produtos da RetrôMania. A marca comercializa camisetas vintages de rugby e grandes clubes nacionais e mundiais.

- PARA OS MAIS REFINADOS

Entretanto, se o seu amigo secreto é mais sério e menos casual, roupas e acessórios da Libanesa Homem são boas pedidas. Com descontos de até 15% em pagamentos à vista ou em cheque para beneficiários do Clube A Gazeta, a loja comercializa grandes marcas nacionais e internacionais.

- PARA OS MAIS DESCOLADOS

Já para quem gosta de uma roupa bem estilosa, uma dica é dar uma passada na Origens. Misturando identidade e estilo, a marca oferece 10% de desconto para assinantes do Clube A Gazeta em compras nas lojas físicas, 10% de desconto nas compras pelo site e frete grátis nas compras acima de R$ 200,00.

- PARA DECORAR

Vale também dar um presentinho mais simples. Investir em artigos de decoração de interiores e utilidades no dia a dia é uma boa opção. Na Carol Presentes os assinantes do Clube A Gazeta tem 15% de desconto nos pagamentos à vista. Na loja, dá para encontrar taças, jogos de jantar e muito mais.

Crédito: presente

- PARA O VISUAL

Quem gosta de maquiagem e cosméticos voltados para cuidados com a pele ou embelezamento das unhas, a Hintz Cosmetics atua no mercado capixaba desde 2006 e dispõe de várias linhas de produtos que podem ser uma ótima opção de presente. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto no valor total da compra via e-commerce.

- PARA OS PÉS

Uma rasteirinha ou uma sandália elegante podem salvar os mais indecisos. Basta observar as preferências da pessoa a ser presenteada para escolher o modelo ideal na Lunna Calçados & Acessórios. O melhor? Assinantes do Clube A Gazeta possuem 12% de desconto nos produtos.

- PARA OS MAIS TECNOLÓGICOS

Já para os mais antenados nas novidades tecnológicas, a VX Case oferece variedade, estilo e qualidade em diferentes produtos para complementar e customizar o seu smartphone. Assinantes do Clube A Gazeta ganham 20% de desconto nas capas para aparelhos de telefone, 20% de desconto para películas e 10% de desconto para cabos.

CLUBE A GAZETA

Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar.

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