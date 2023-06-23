5 eventos com desconto no ES para você aproveitar

Está em busca de programações culturais e gastronômicas incríveis? Prepare-se para aproveitar descontos exclusivos nos eventos de julho e agosto. Confira abaixo alguns dos destaques em que, assinantes do Clube A Gazeta, possuem 20% OFF na compra de ingressos:
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Fest Gastronomia
Nos dias 7, 8 e 9 de julho, um grande evento gastronômico promete encantar os amantes da culinária. O Fest Gastronomia contará com a presença de renomados chefs, como Claude Troisgros e Katia Barbosa, além das apresentações musicais de Vanessa da Mata e Frejat. Desfrute de deliciosas experiências culinárias e aproveite o desconto exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta. CLIQUE AQUI!
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Sunset Black House Caravaggio
No dia 8 de julho, desfrute de um entardecer inesquecível em Santa Teresa. O evento promete um clima envolvente, música de qualidade e um lineup com diversos DJs para animar a noite. Aproveite a atmosfera única e adquira seu ingresso com 20% de desconto, exclusivo para assinantes. CLIQUE AQUI!
03
Aniversário do Clube Álvares Cabral
No dia 29 de julho, prepare-se para uma festa inesquecível em Vitória. Tunico e Martinho da Vila prometem invadir o Álvares Cabral e transformar a área verde em um vibrante palco de samba. Não perca essa celebração especial e garanta seu ingresso com desconto exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta. CLIQUE AQUI!
04
Samba Brasil
No dia 19 de agosto, o Samba Brasil chega em Vitória para animar os amantes do pagode. Com a presença de artistas como Dilsinho, Menos é Mais, Mumuzinho e Benzadeus, o evento promete uma noite de muita música e diversão na área verde do Álvares Cabral. Não deixe de aproveitar o desconto exclusivo para assinantes e garanta seu lugar nessa festa. CLIQUE AQUI!
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Fábio Jr
O renomado cantor, compositor, ator e apresentador Fábio Jr está de volta a Vitória com sua mais recente turnê. No dia 19 de agosto, no espaço Patrick Ribeiro, você terá a oportunidade de apreciar uma apresentação emocionante do artista. Não perca essa chance única e aproveite o desconto de 20% na compra de ingressos disponível para assinantes do Clube A Gazeta. CLIQUE AQUI!