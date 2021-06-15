7 motivos para você praticar o mindfulness

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Como está a sua mente na maior parte do tempo?

Você diria que ela está calma ou está sempre acelerada, pensando em acontecimentos passados ou planejando o futuro?

No seu dia a dia, é difícil focar nas tarefas que está desempenhando? Você consegue se conectar ao seu momento presente, no aqui e agora?

Se suas respostas foram todas direcionadas para a inquietude dos pensamentos, talvez você esteja precisando praticar o mindfulness.

Também conhecida como atenção plena, essa é uma prática que envolve focar sua consciência no momento presente, reconhecendo e aceitando sem julgamento seus sentimentos, pensamentos e sensações corporais.

“Ele permite que você veja sua experiência como ela é, ajudando a lidar com emoções difíceis e as consequentes sensações corporais, obtendo uma compreensão mais compassiva do mundo”, explica o instrutor de yoga e meditação, Alex Amorim, sócio da Embaixadores do Mindfulness.

O Clube A Gazeta destaca para você 07 motivos pelos quais você deveria praticar o mindfulness. Confira!

1- Melhoria de desempenho

O mindfulness ajuda a aumentar e melhorar o seu raciocínio e a sua memória. A gente explica: uma das bases da prática é a respiração. O exercício de respirar lenta e profundamente, faz com que mais oxigênio chegue ao cérebro aprimorando sua performance.

2 - Diminuição do estresse e da ansiedade

O mindfulness reduz os níveis de ansiedade dos praticantes e os tempos de recuperação após um período de stress. Ele também é eficaz para diminuir alguns sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Isso porque ao se concentrar no presente, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse físico e emocional ficam mais baixos.

3 - Desenvolvimento da inteligência emocional e da empatia

O mindfulness ajuda a controlar a dor e as emoções de forma mais eficaz. Com o tempo, os praticantes aprendem a identificar pensamentos e reconhecer sentimentos que podem ser nocivos para suas relações cotidianas. O objetivo da prática é ver as experiências com mais foco e refletir e responder a cada uma delas com mais clareza e menos reatividade.

4 - Aumento da eficiência

Aumentando a atenção, a memória e a gestão emocional, o praticante de mindfulness se sente muito mais eficaz na tomada de decisões, tornando-o uma pessoa mais produtiva, principalmente no trabalho.

5 - Melhoria nas relações interpessoais

Tendo como base a compaixão e a aceitação, a prática contínua de mindfulness ajuda o praticante a se comunicar de forma mais adequada com as emoções dos outros e as próprias emoções. A capacidade de ouvir também melhora e, assim, a relação entre pares também.

6 - Diminuir a insônia

Um estudo realizado pela Universidade de Utah aponta que as pessoas que praticam o mindfulness mostram um nível de ativação cortical baixo à noite, que as ajuda a dormir melhor.

7 - Estímulo à criatividade

Outro estudo, desta vez do Instituto do Cérebro e Cognição da Universidade de Leiden, na Holanda, identificou que os praticantes de mindfulness conquistam um aumento significativo da criatividade, pois segundo eles uma mente mais calma e relaxada, possui mais espaços para ter novas ideias.

Onde fazer

Gostou dos benefícios do mindfulness e quer aprender mais sobre o assunto? Então, temos uma novidade.

O Embaixadores do Mindfulness é o novo parceiro do Clube A Gazeta. Ele oferece um curso de teoria e prática em atenção plena. Assinantes têm 50% de desconto no curso para a turma que se inicia no dia 21 de junho.