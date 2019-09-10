Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Cidadania também é exercida na pressão direta do povo sobre eleitos
João Baptista Herkenhoff

Cidadania também é exercida na pressão direta do povo sobre eleitos

Ao município, mais que aos Estados e à União, cabe a responsabilidade de alfabetizar toda a população, e não apenas uma fração

Públicado em 

10 set 2019 às 13:27
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Entidades promovem Justiça, Valores e Cidadania Crédito: Divulgação
No último dia 8 de setembro, comemoramos o Dia de Vitória (Nossa Senhora da Vitória). É época oportuna para falar sobre cidadania municipal.
> Atendimento no serviço público deve colocar cidadão em primeiro lugar
A cidadania é exercida em nível nacional, estadual e municipal. Não obstante a importância do exercício da cidadania em plano nacional, é sobretudo no âmbito das relações mais próximas da pessoa que se efetiva a cidadania.
A cidadania começa nos municípios. Antes de ser um cidadão brasileiro consciente (ou uma cidadã brasileira consciente), a pessoa tem de ser um munícipe consciente.
Prefeitos e vereadores têm contato diuturno com o povo, bem mais que titulares de funções públicas no plano estadual ou federal.
O povo pode exercer pressão direta sobre o poder público municipal. É muito mais fácil fiscalizar os agentes públicos no plano municipal do que no plano estadual ou federal.
O Poder Executivo municipal é exercido pelo prefeito. Ao eleger o prefeito, o eleitorado escolhe também o vice-prefeito.
> Criação de uma Câmara Metropolitana vai além da redução de gastos
O Poder Legislativo municipal é exercido pelas Câmaras Municipais, que são compostas de vereadores escolhidos pelo eleitorado local.
O município não tem Poder Judiciário. Os juízes de Direito, que atuam nas comarcas, fazem parte do Poder Judiciário estadual.
> Transparência em sites de Câmaras tem falhas no Espírito Santo
Frequentemente, o eleitorado, no exercício do voto, não presta muita atenção em quem é o vice (vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito). É um descuido lamentável. O vice é não apenas o substituto do titular do cargo, mas sempre tem muita influência no governo.
Também nem sempre é cuidadosa a escolha do candidato ao exercício da vereança. O sistema de eleição dos vereadores é semelhante ao dos deputados. É o sistema proporcional, que é diferente do sistema majoritário.
O sistema majoritário é adotado nas eleições para presidente, governador, prefeito e senador. Ganha o candidato que tiver mais voto. Se o eleitor vota para fulano ou beltrano para governador, o voto é contado apenas para aquele candidato.
No sistema proporcional, o eleitor vota no vereador, deputado estadual e deputado federal que escolheu, e vota também no partido daquele candidato.
O aperfeiçoamento da democracia exige duas grandes empreitadas, dentre outras: a) um maciço esforço de educação do povo brasileiro; b) o fortalecimento dos municípios, o aprimoramento da vida política municipal.
Ao município, mais que aos Estados e à União, cabe a grande responsabilidade de alfabetizar a totalidade do povo. Alfabetizar a população in totum, e não apenas uma fração. Que glória para um município levantar este troféu: “neste pedaço de chão brasileiro não temos um único analfabeto”.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados