Chuva, neve e visuais de tirar o fôlego na primeira fase da expedição

Expedição de capixabas rumo ao Everest Crédito: Arquivo Pessoal

A primeira expedição capixaba que vai subir o pico mais alto do mundo segue em passo firmes e fortes. Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade já estão em em Peritch, a 4200 metros de altitude, no Vale do Khumbu, rumo ao Everest.

Nos últimos oito dias os capixabas tiveram a oportunidade de passar por lugares interessantes da região, tanto em termos de beleza natural quanto em termos de cultura do povo sherpa. Eles passaram por um posto comercial antigo da região que liga o Nepal ao Tibet. Também estiveram no Monastério, local onde normalmente os montanhistas param e pedem a proteção à montanha para adentrar no seu território. Um lugar muito bonito e simbólico.

Os dias no geral têm sido bem frios por lá. Temperaturas de -6ºC, -7ºC. A expedição pegou muita chuva, muita neve. Mas também vivenciou dias lindíssimos, o que os proporcionou ver a grandeza do Himalaia.

Os aventureiros capixabas estão cercados por montanhas de seis, sete, oito mil metros de altura. Beleza indescritível, como nos disseram. Nesta quarta-feira (10), os amigos seguem para o campo base para cumprir a primeira fase do propósito da expedição de atingir o cume de 6.119 metros. Eles vão ficar por volta de quatro dias entre o campo base, o campo alto e finalmente a tentativa de cume.