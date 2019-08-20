Casagrande recebe ministro de Bolsonaro e Rodrigo Maia no ES

Ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tarcísio de Freitas, estará no Espírito Santo no próximo sábado (24). Ele vai participar da quarta reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud), que reúne os governadores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O ministro da Infraestrutura,, estará no Espírito Santo no próximo sábado (24). Ele vai participar da quarta reunião do, que reúne os governadores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Renato Casagrande (PSB), será o anfitrião do evento, que vai acontecer ao longo do dia no Palácio Anchieta, em Vitória. O chefe do Executivo estadual,, será o anfitrião do evento, que vai acontecer ao longo do dia no Palácio Anchieta, em Vitória.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) diz que a votação termina até sexta-feira (12) Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Além de Freitas, também são esperados os presidentes da Câmara dos Deputados,

(DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). Além de um representante do Ministério de Minas e Energia.

“Até agora, o Maia e o Tarcísio confirmaram. Já o Alcolumbre e o secretário do Ministério de Minas e Energia foram convidados, mas ainda não deram uma resposta definitiva”, ponderou o socialista.

programas de infraestrutura para o Sul e Sudeste e aretomada do desenvolvimento e para a geração de empregos.” De acordo com Casagrande, entre as pautas principais da reunião estão ospara o Sul e Sudeste e a nova política do mercado de gás natural . “O encontro vai estar voltado para ae para a.”

Questionado se Tarcísio tende a fazer algum anúncio ou trazer alguma novidade para o encontro em relação à infraestrutura capixaba, Casagrande observou que a ideia é debater as soluções não só para o Espírito Santo como para os demais entes. Mas contou que na “hora do cafezinho” vai aproveitar para tratar das agendas locais.

O encontro é mais para políticas nacionais, mas ao tomar um café com ele vou reforçar algumas agendas que já são conhecidas do ministro, como a busca por recursos para a continuidade do Contorno do Mestre Álvaro, a duplicação da BR 262 e os investimentos para as áreas portuária e ferroviária Renato Casagrande, governador do ES

Também vão ser tratadas a reforma tributária e a reinclusão dos Estados na reforma da Previdência. Além dos governadores, os secretários de Estado vão participar do evento, onde 10 áreas temáticas, entre elas educação, turismo, saúde e segurança, serão debatidas.

O EVENTO

A reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud) tem início às 8 horas e vai até as 18 horas de sábado, no Palácio Anchieta. Mas na noite de sexta-feira, Casagrande já vai começar a receber convidados para um jantar na Residência Oficial, na Praia da Costa, em Vila Velha.

O CARDÁPIO

Está previsto para o cardápio do jantar, segundo o governador Casagrande, as tradicionais moqueca e torta capixabas, além de alguma carne vermelha como alternativa aos pratos de peixes e frutos do mar.

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