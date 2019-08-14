Casagrande busca fora do ES nome para a Secretaria de Desenvolvimento

Governador do ES, Renato Casagrande, diz que não tem pressa para escolher Secretário de Desenvolvimento Crédito: Hélio Filho/Secom

Renato Casagrande (PSB), afirmou à coluna que vem buscando fora do Espírito Santo um nome para comandar a Secretaria de Desenvolvimento. Sem um titular efetivo desde 22 de julho, a pasta é comandada interinamente pelo empresário Paulo Meneguelli. O governador do Estado,(PSB), afirmou à coluna que vem buscando fora do Espírito Santo um nome para comandar a Secretaria de Desenvolvimento. Sem um titular efetivo desde 22 de julho, a pasta

De acordo com o socialista, entre os locais que tenta achar alguém para a vaga está São Paulo. Mas ele admite que não está sendo simples reunir um nome com o perfil e que tenha interesse pelo o que o cargo oferece, especialmente no quesito salarial.

Estou olhando vários nomes daqui e de fora, incluindo São Paulo. Mas o salário é baixo (R$ 18.300 bruto e R$ 13.671 líquido). Para trazer uma pessoa de fora não é tarefa fácil. Tem que juntar, às vezes, (com o fato) de a pessoa estar aposentada, já ter uma solução da sua vida financeira Renato Casagrande, governador do ES

Apesar do cargo estar vazio há quase um mês, Casagrande diz que não está correndo contra o tempo. “Agora, estou sem pressa. Mas isso não significa que vai ficar para o final do ano. Logo logo eu vou resolver, mas não é uma coisa que esteja me angustiando. O Paulo (Meneguelli) está tocando o dia a dia da secretaria, há uma equipe boa, e o Maurício Duque (do Bandes) e o Rogélio Pegoretti (da Fazenda) estão dando suporte. Não tem nada parado. Está tudo funcionando.”

O governador enfatizou que busca uma pessoa inovadora e capaz de enxergar um novo momento para o desenvolvimento do Espírito Santo.

convidar para a função o sócio da Wine Rogério Salume, mas que, por questões empresariais, ele recusou a proposta. “Tem que fazer um trabalho de proteção às atividades tradicionais e também olhar para a nova etapa da economia capixaba, que tem que incluir a inovação e a logística, que são temas fundamentais para nós", afirmou o chefe do Executivo lembrando que chegou a, mas que, por questões empresariais,