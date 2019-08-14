Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Casagrande busca fora do ES nome para a Secretaria de Desenvolvimento
Beatriz Seixas

Casagrande busca fora do ES nome para a Secretaria de Desenvolvimento

Salário de R$ 18 mil é visto pelo governador como dificultador para preencher a vaga

Públicado em 

14 ago 2019 às 16:40
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Governador do ES, Renato Casagrande, diz que não tem pressa para escolher Secretário de Desenvolvimento Crédito: Hélio Filho/Secom
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), afirmou à coluna que vem buscando fora do Espírito Santo um nome para comandar a Secretaria de Desenvolvimento. Sem um titular efetivo desde 22 de julho, a pasta é comandada interinamente pelo empresário Paulo Meneguelli.
De acordo com o socialista, entre os locais que tenta achar alguém para a vaga está São Paulo. Mas ele admite que não está sendo simples reunir um nome com o perfil e que tenha interesse pelo o que o cargo oferece, especialmente no quesito salarial.
Estou olhando vários nomes daqui e de fora, incluindo São Paulo. Mas o salário é baixo (R$ 18.300 bruto e R$ 13.671 líquido). Para trazer uma pessoa de fora não é tarefa fácil. Tem que juntar, às vezes, (com o fato) de a pessoa estar aposentada, já ter uma solução da sua vida financeira
Renato Casagrande, governador do ES
Apesar do cargo estar vazio há quase um mês, Casagrande diz que não está correndo contra o tempo. “Agora, estou sem pressa. Mas isso não significa que vai ficar para o final do ano. Logo logo eu vou resolver, mas não é uma coisa que esteja me angustiando. O Paulo (Meneguelli) está tocando o dia a dia da secretaria, há uma equipe boa, e o Maurício Duque (do Bandes) e o Rogélio Pegoretti (da Fazenda) estão dando suporte. Não tem nada parado. Está tudo funcionando.”
O governador enfatizou que busca uma pessoa inovadora e capaz de enxergar um novo momento para o desenvolvimento do Espírito Santo. 
“Tem que fazer um trabalho de proteção às atividades tradicionais e também olhar para a nova etapa da economia capixaba, que tem que incluir a inovação e a logística, que são temas fundamentais para nós", afirmou o chefe do Executivo lembrando que chegou a convidar para a função o sócio da Wine Rogério Salume, mas que, por questões empresariais, ele recusou a proposta.
> Missão: procura-se um secretário para o Desenvolvimento
Entre o mercado capixaba esse posicionamento do governador está sendo visto de duas formas: uma é de que fazer um pente-fino no Estado e fora dele para achar um nome que realmente agregue às atividades da Secretaria é o ideal. Mas sob outra ótica, há quem considere que a demora está comprometendo o desempenho da Sedes. Quanto mais o tempo passa, mais a pasta fica sem liderança e sem diretriz para avançar com projetos.
> A solução 2 em 1 de Casagrande para o governo

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados