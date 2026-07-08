Por que a Receita Federal está de olho no seu Pix? Veja vídeo

Parece que foi ontem, mas o Pix faz parte da nossa rotina desde novembro de 2020, quando foi lançado. Aceita como forma de pagamento em diversos estabelecimentos, a tecnologia passou a ser usada quase diariamente pelos brasileiros e a Receita Federal tem acesso a essas movimentações.
As instituições financeiras fornecem essas informações ao Fisco pelo convênio da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos. Caso a Receita identifique que o valor das transações via Pix é maior do que os valores declarados, o contribuinte pode ter problemas.
No episódio de hoje o leão fala sobre a relação do Pix com o Imposto de Renda.