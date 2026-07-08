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Leão do IR

Por que a Receita Federal está de olho no seu Pix? Veja vídeo

A tecnologia - que nem é mais tão nova assim - ainda gera dúvidas aos contribuintes. O leão de A Gazeta comenta a relação entre o Imposto de Renda e o Pix

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 20:03

Públicado em 

08 jul 2026 às 20:03
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Parece que foi ontem, mas o Pix faz parte da nossa rotina desde novembro de 2020, quando foi lançado. Aceita como forma de pagamento em diversos estabelecimentos, a tecnologia passou a ser usada quase diariamente pelos brasileiros e a Receita Federal tem acesso a essas movimentações.

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As instituições financeiras fornecem essas informações ao Fisco pelo convênio da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos. Caso a Receita identifique que o valor das transações via Pix é maior do que os valores declarados, o contribuinte pode ter problemas. 
No episódio de hoje o leão fala sobre a relação do Pix com o Imposto de Renda. 

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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