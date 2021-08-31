A guerra sempre aterrorizou as crianças. Agora, ainda mais

Combatentes do Talibã montam guarda em um posto de controle perto da embaixada dos EUA Crédito: AP/Estadão Conteúdo

Houve um tempo em que a guerra e o horror que ela carrega em seu bojo sinistro eram apreendidos com um distanciamento entre fatos – não menos dolorosos, porém quase fantasmagóricos – pelas as criaturas que não estivessem neles diretamente envolvidas. As crianças que viveram no tempo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo.

Em alguma cidadezinha do interior brasileiro, as crianças sabiam, de forma mais ou menos vaga, o que estava ocorrendo: rapazes dos Estados Unidos eram alistados para responder à traição japonesa em Pearl Harbor; Londres estava em frangalhos sob ataques aéreos alemães; cruzadores e submarinos tocavam o terror pelos mares; Hiroshima tinha virado um amontoado de pó radioativo. Tantas outras perturbadoras notícias, trazidas pelas ondas do rádio e pelos tardios jornais, eram comentadas por pais e professores, quase sempre em voz cuidadosa para não alarmar os infantes.

É certo que a guerra assombrava os sonhos noturnos de muitas crianças. Mas não era sob uma forma de inquietação tão cruamente experimentada como parece que está sendo agora. As tecnologias de comunicação atuais permitem que os pesadelos possam ser acompanhados e vistos no momento mesmo em que acontecem. Os noticiários da televisão e as redes sociais se encarregam de encher olhos e ouvidos com cenas de desespero. Como duvidar que qualquer criança possa ter conhecimento da hedionda catástrofe que se desenrola em terras afegãs e sofra temores em seu pequeno coração?

Um dia desses, diante da chocante imagem de bebês sendo arremessados pelas mães sobre o arame farpado que rodeia o aeroporto em Cabul, na esperança de que soldados americanos os pudessem levar, uma menina expressava seu medo de que os animais de estimação não pudessem escapar do inferno afegão e, assim, fossem mortos e esquecidos, pois ela não via nenhum cão ou gato sendo arremessado por cima da cerca também.

Como explicar àquela menina que os seres humanos têm a prioridade de salvamento em tragédias, mesmo naquelas que eles mesmos, com sua estulta sede de poder, criaram? Como dizer a ela que os governos dos países interessados em salvar seus militares e civis não vão priorizar os bichos?