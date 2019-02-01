Diretores da Heringer renunciam

“Informamos que os Srs. Rodrigo Bortolini Rezende e Pedro Augusto Lombardi Ferreira apresentaram pedidos de renúncia aos cargos, respectivamente, de (i) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e (ii) Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, ambos com efeitos a partir da presente data. Para ocupar interinamente os referidos cargos, foram indicados o Sr. Dalton Carlos Heringer, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e o Sr. Alfredo Fardin, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística, nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia."