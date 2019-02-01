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Beatriz Seixas

Diretores da Heringer renunciam

Saída dos executivos acontece no mesmo dia em que empresa fecha unidades pelo país

Públicado em 

31 jan 2019 às 21:06
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Heringer em Três Corações, Minas Gerais. Segundo fontes, unidade é umas das impactadas pelas demissões. Crédito: Heringer/Divulgação
A Fertilizantes Heringer anunciou nesta quinta-feira (31) que dois de seus diretores renunciaram ao cargo. Rodrigo Bortolini Rezende, que era diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e Pedro Augusto Lombardi Ferreira, diretor de Suprimentos e Logística se desligaram da empresa. A renúncia acontece em meio à grave crise financeira que a companhia enfrenta e se dá no mesmo dia em que várias de suas unidades foram fechadas e profissionais demitidos. 
Confira o comunicado feito ao mercado:
“Informamos que os Srs. Rodrigo Bortolini Rezende e Pedro Augusto Lombardi Ferreira apresentaram pedidos de renúncia aos cargos, respectivamente, de (i) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e (ii) Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, ambos com efeitos a partir da presente data. Para ocupar interinamente os referidos cargos, foram indicados o Sr. Dalton Carlos Heringer, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e o Sr. Alfredo Fardin, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística, nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia."
Viana/ES, 31 de janeiro de 2019.
Dalton Carlos Heringer
Diretor Presidente

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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