Diretores da Heringer renunciam

A Fertilizantes Heringer anunciou nesta quinta-feira (31) que dois de seus diretores renunciaram ao cargo. Rodrigo Bortolini Rezende, que era diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e Pedro Augusto Lombardi Ferreira, diretor de Suprimentos e Logística se desligaram da empresa. A renúncia acontece em meio à grave crise financeira que a companhia enfrenta e se dá no mesmo dia em que várias de suas unidades foram fechadas e profissionais demitidos.
Confira o comunicado feito ao mercado:
“Informamos que os Srs. Rodrigo Bortolini Rezende e Pedro Augusto Lombardi Ferreira apresentaram pedidos de renúncia aos cargos, respectivamente, de (i) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e (ii) Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, ambos com efeitos a partir da presente data. Para ocupar interinamente os referidos cargos, foram indicados o Sr. Dalton Carlos Heringer, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Controladoria, e o Sr. Alfredo Fardin, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística, nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia."
Viana/ES, 31 de janeiro de 2019.
Dalton Carlos Heringer
Diretor Presidente