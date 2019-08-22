Audifax procura candidato novo para sua sucessão em 2020

Coluna Vitor Vogas - 23/08/2019 Crédito: Amarildo

Na eleição do ano que vem a prefeito da Serra , o atual ocupante do cargo, Audifax Barcelos (Rede), pretende mesmo é apostar em um candidato inteiramente novo na política, jamais testado nas urnas, mas preparado e lançado por ele; alguém que possa de fato ser apresentado como “o candidato do Audifax”; que já tenha serviços prestados à população da Serra e recall na cidade; que hoje não seja secretário municipal e não tenha filiação partidária, mas aceite se filiar à Rede e unir-se ao grupo político de Audifax.

Se o plano A de Audifax não der certo, talvez ele se veja forçado a apoiar, por absoluta falta de opção, um dos pré-candidatos que já figuram nas listas de especulações. Mas não é, a priori, o que ele gostaria de fazer.

Audifax acredita que Sérgio Vidigal (PDT), se for novamente candidato (dessa vez sem ele no páreo), tem força para chegar ao 2º turno (pelo recall); porém, pela quilometragem, poderá ter dificuldades para derrotar um candidato “novidade”.

Outra possibilidade – e aí é pura especulação do colunista – é Audifax e Vidigal voltarem a unir forças, se isso for necessário para evitarem a vitória de um candidato que entendam ser ruim para a Serra e/ou para os próprios planos.