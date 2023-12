Exportadores reclamam de fila de contêineres no Espírito Santo

Exportadores de rochas ornamentais estão com dificuldades para conseguir contêineres e escoar a carga. De acordo com o Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), a liberação que, até novembro, se dava em 24 horas, está levando até 72h, o que acaba complicando a operação das empresas. Muitas vezes o exportador, com o atraso na liberação do contêiner, fica no limite do tempo hábil para o embarque no navio. Se perde o navio, além de se complicar com o cliente lá fora, acaba sendo multado pelo armador.