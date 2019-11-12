Clube de praia que pegou fogo em agosto vai voltar a funcionar em Vila Velha

O Nook Beach Club, cujo palco pegou fogo numa festa em agosto passado, vai voltar a funcionar. O clube localizado na Prainha, em Vila Velha
, anunciou nas redes sociais a reabertura da casa para esta quinta-feira, véspera do feriado da Proclamação da República: “Criamos um novo e próprio palco e aprovamos um novo projeto com os bombeiros e polícia civil”, diz o comunicado.
Na madrugada do dia 12 de agosto, um grande incêndio atingiu o Nook durante um show de música eletrônica, mas ninguém se feriu. Na ocasião, os bombeiros afirmaram que o clube não possuía alvará da corporação para o tipo de evento que ocorria no momento do incidente.
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 2h53 da madrugada e que a equipe demorou cerca de duas horas para apagar completamente as chamas.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o Nook está se regularizando junto à municipalidade. Já tem um alvará provisório de funcionamento, mas, segundo a PMVV, ainda não renovou a Licença Ambiental.