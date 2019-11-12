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Leonel Ximenes

Clube de praia que pegou fogo em agosto vai voltar a funcionar em Vila Velha

Nook Beach Club, que sofreu um incêndio, anuncia show para quinta-feira; casa conseguiu alvará dos Bombeiros

Públicado em 

12 nov 2019 às 15:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Nook Club volta a funcionar depois de três meses do incêndio Crédito: Divulgação
O Nook Beach Club, cujo palco pegou fogo numa festa em agosto passado, vai voltar a funcionar. O clube localizado na Prainha, em Vila Velha, anunciou nas redes sociais a reabertura da casa para esta quinta-feira, véspera do feriado da Proclamação da República: “Criamos um novo e próprio palco e aprovamos um novo projeto com os bombeiros e polícia civil”, diz o comunicado.
A assessoria da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) confirma à coluna que o Nook Beach Club teve o alvará dos Bombeiros liberados no dia 29 de outubro e que a casa está com todos os alvarás em dia.
Na madrugada do dia 12 de agosto, um grande incêndio atingiu o Nook durante um show de música eletrônica, mas ninguém se feriu. Na ocasião, os bombeiros afirmaram que o clube não possuía alvará da corporação para o tipo de evento que ocorria no momento do incidente.
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 2h53 da madrugada e que a equipe demorou cerca de duas horas para apagar completamente as chamas.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o  Nook está se regularizando junto à municipalidade. Já tem  um alvará provisório de funcionamento, mas, segundo a PMVV,  ainda não renovou a Licença Ambiental.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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