Vai votar? Veja como fica o tempo na Grande Vitória no 2º turno das eleições

Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Além dos documentos e dos imprescindíveis máscara e álcool em gel, muita gente está se perguntando na Grande Vitória: será que vou precisar levar o guarda-chuva na hora de votar neste domingo (29)?

Vila Velha, Serra e Segundo o Incaper, o domingo será de variação de nuvens ao longo do dia e ainda são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos por todas as regiões do Espírito Santo, inclusive a Grande Vitória, onde ficam os quatro municípios capixabas que terão segundo turno: Vitória Cariacica . A temperatura no domingo deve variar entre 21°C e 32° na região.

Já o Climatempo aponta um domingo com sol na Capital capixaba, sempre com algumas nuvens e com previsão de um pouco de chuva pela manhã. No entanto, a expectativa é de uma chuva fraca, que não vai causar transtornos para os eleitores. O domingo de eleições, segundo o Climatempo, será um dia quente e abafado em Vitória com temperatura de até 30°C durante a tarde.