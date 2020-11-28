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Previsão

Vai votar? Veja como fica o tempo na Grande Vitória no 2º turno das eleições

Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) preveem um domingo de sol e quente, mas com algumas nuvens e previsão de chuvas fracas durante o dia

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 09:32
Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Além dos documentos e dos imprescindíveis máscara e álcool em gel, muita gente está se perguntando na Grande Vitória: será que vou precisar levar o guarda-chuva na hora de votar neste domingo (29)?
A resposta, segundo o Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é sim. O sábado (28) já amanheceu chuvoso na Grande Vitória e os dois institutos preveem um domingo de sol e quente, mas com algumas nuvens e previsão de chuvas fracas durante o dia.
Segundo o Incaper, o domingo será de variação de nuvens ao longo do dia e ainda são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos por todas as regiões do Espírito Santo, inclusive a Grande Vitória, onde ficam os quatro municípios capixabas que terão segundo turno: VitóriaVila VelhaSerra Cariacica. A temperatura no domingo deve variar entre 21°C e 32° na região.

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Já o Climatempo aponta um domingo com sol na Capital capixaba, sempre com algumas nuvens e com previsão de um pouco de chuva pela manhã. No entanto, a expectativa é de uma chuva fraca, que não vai causar transtornos para os eleitores. O domingo de eleições, segundo o Climatempo, será um dia quente  e abafado em Vitória com temperatura de até 30°C durante a tarde.
Na segunda-feira, ainda são esperadas chuvas para o Espírito Santo. O tempo deve ficar mais firme apenas na terça-feira, quando o sol vai predominar e não há previsão de chuva, segundo o Incaper. A temperatura vai aumentar em todas as regiões. Ainda de acordo com o Incaper, na terça-feira, o vento acelera entre o litoral sul e a Grande Vitória, mas no litoral sul podem acontecer rajadas.

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