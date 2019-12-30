Último dia do ano terá chuva no ES, mas previsão é de céu limpo na virada

Data: 29/11/19 - ES - Vitória - Tempo instável durante o dia na Grande Vitória, mas céu limpo na virada Crédito: Ricardo Medeiros

O ano de 2019 vai terminar nesta terça-feira (31) com pancadas de chuva no Espírito Santo, segundo a previsão do Climatempo. No entanto, as chuvas devem acontecer até o início da noite. Para a Grande Vitória e região Sul, a hora da virada para 2020 deve ter o tempo mais estável no Estado.

A previsão é de que o dia seja de céu com muitas nuvens e temperatura mais altas, com períodos onde o sol aparece e em outros onde ocorrem pancadas de chuva. Para a Grande Vitória, as chuvas devem se iniciar ainda pela manhã. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode haver trovoadas em alguns pontos. No entanto, no decorrer da noite, o tempo fica mais estável e a possibilidade de chover por volta da meia noite é baixa. A temperatura mínima é de 20° e a máxima é de 30°.

Já para o Norte do Estado, a possibilidade de chover durante o reveillon é média. Durante o dia, a previsão é de sol e pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura deve variar entre 20°C e 32°C.

CHUVA E SOL NO DIA 1°