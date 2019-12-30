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Possibilidade de trovoadas

Último dia do ano terá chuva no ES, mas previsão é de céu limpo na virada

Durante o dia, o tempo deve ficar abafado, com períodos de chuva e sol. Durante a noite o tempo deve ficar mais estável e a possibilidade de chover na hora da virada é baixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 17:09

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 17:09

Data: 29/11/19 - ES - Vitória - Tempo instável durante o dia na Grande Vitória, mas céu limpo na virada Crédito: Ricardo Medeiros
O ano de 2019 vai terminar nesta terça-feira (31) com pancadas de chuva no Espírito Santo, segundo a previsão do Climatempo. No entanto, as chuvas devem acontecer até o início da noite. Para a Grande Vitória e região Sul, a hora da virada para 2020 deve ter o tempo mais estável no Estado.
A previsão é de que o dia seja de céu com muitas nuvens e temperatura mais altas, com períodos onde o sol aparece e em outros onde ocorrem pancadas de chuva. Para a Grande Vitória, as chuvas devem se iniciar ainda pela manhã. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode haver trovoadas em alguns pontos. No entanto, no decorrer da noite, o tempo fica mais estável e a possibilidade de chover por volta da meia noite é baixa. A temperatura mínima é de 20° e a máxima é de 30°.

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Já para o Norte do Estado, a possibilidade de chover durante o reveillon é média. Durante o dia, a previsão é de sol e pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura deve variar entre 20°C e 32°C.

CHUVA E SOL NO DIA 1°

Para a quarta-feira, primeiro dia de 2020, o tempo deve seguir instável. O sol predomina em todas as regiões, mas pode ocorrer pancadas rápidas de chuva em alguns pontos. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. A temperatura na Grande Vitória deve variar entre 21°C e 32°C.

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